ФОТО. Самое поразительное место на Видземском побережье - утес Вецземью
Foto: F64

Если вы хотите отправиться на прогулку вдоль моря, то отправляйтесь на Видземское побережье в район Салацгривы и несколько километров живописных пейзажей вам будут обеспечены. Причем, совершенно неважно, что вы отправляетесь туда зимой – даже сейчас группа утесов Вецземью выглядит так, что вы наверняка захотите вернуться сюда еще не раз.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Утесы Вецземью являются охраняемым геологическим и геоморфологическим памятником природы, который находится на территории природного заповедника "Каменистое побережье Видземе".

Скалы Вецземью считаются одной из самых замечательных достопримечательностей в этом районе и, безусловно, самой впечатляющей и красочной группой скал из песчаника на побережье Видземе. Волны здесь создали отвесный берег высотой до 6 метров, где на несколько сот метров простирается утес из красного песчаника с мелкими пещерами, нишами, гротами и другими образованиями. Появились они около 300-400 млн лет назад, в девонский период.

Важно! Отправляясь на прогулку, не забывайте не вредить при этом природе. Агентство по охране природы (DAP) напоминает, что ходить по песчаным отложениям запрещено, а также нельзя ни в коем случае оставлять на них никаких царапин, надписей и т.д.

И хотя утесы Вецземью – одно из наиболее живописных мест на побережье, всегда можно побродить по округе и найти еще пару-тройку не менее привлекательных объектов. Например, здесь – "ФОТО. Поход по Видземскому взморью: 20 километров живописных пейзажей" мы писали о том, что можно встретить по пути, если пройти пешком от Туи до устья реки Лиелурги. А здесь – "В последний месяц зимы: 12 идей для прогулок вдоль моря" предлагали вам самим выбрать себе место для поездки на выходные.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Видземе Активный отдых Зима Dabas objekti Latvija Salacgrīva
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Простые упражнения для уменьшения стресса
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее

Объявления

Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
70 200€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
34 500€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
86 200€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
220 059€
Lielā iela, Mārupes nov.,
107 000€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
176 400€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
115 000€
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
118 200€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
102 300€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 400€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
90 000€
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
44 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
70 000€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
279 000€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
7 688€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
90 500€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
99 900€
Akāciju iela, Imanta, Rīga,
127 075€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
137 083€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
117 500€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
41 200€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
163 000€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
150 300€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
87 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
93 500€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
91 300€
Lielā iela, Mārupes nov.,
127 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
99 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
136 500€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
33 300€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
11 900€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
126 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
67 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
87 400€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
190 000€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
6 930€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
69 000€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
4 150€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
75 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
164 946€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
83 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
146 500€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
301 130€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
129 902€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
352 940€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
184 937€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
80 200€
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
53 700€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
83 021€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
153 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97 000€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
128 600€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
112 960€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
380 804€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
123 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
46 000€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
130 600€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Lielā iela, Mārupes nov.,
89 700€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
142 701€
Jūrmalas gatve, Imanta, Rīga,
78 369€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Jūrmalas gatve, Imanta, Rīga,
79 502€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
95 000€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
142 000€