ФОТО. Самое поразительное место на Видземском побережье - утес Вецземью

Если вы хотите отправиться на прогулку вдоль моря, то отправляйтесь на Видземское побережье в район Салацгривы и несколько километров живописных пейзажей вам будут обеспечены. Причем, совершенно неважно, что вы отправляетесь туда зимой – даже сейчас группа утесов Вецземью выглядит так, что вы наверняка захотите вернуться сюда еще не раз.

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Утесы Вецземью являются охраняемым геологическим и геоморфологическим памятником природы, который находится на территории природного заповедника "Каменистое побережье Видземе".

Скалы Вецземью считаются одной из самых замечательных достопримечательностей в этом районе и, безусловно, самой впечатляющей и красочной группой скал из песчаника на побережье Видземе. Волны здесь создали отвесный берег высотой до 6 метров, где на несколько сот метров простирается утес из красного песчаника с мелкими пещерами, нишами, гротами и другими образованиями. Появились они около 300-400 млн лет назад, в девонский период.

Важно! Отправляясь на прогулку, не забывайте не вредить при этом природе. Агентство по охране природы (DAP) напоминает, что ходить по песчаным отложениям запрещено, а также нельзя ни в коем случае оставлять на них никаких царапин, надписей и т.д.

И хотя утесы Вецземью – одно из наиболее живописных мест на побережье, всегда можно побродить по округе и найти еще пару-тройку не менее привлекательных объектов. Например, здесь – "ФОТО. Поход по Видземскому взморью: 20 километров живописных пейзажей" мы писали о том, что можно встретить по пути, если пройти пешком от Туи до устья реки Лиелурги. А здесь – "В последний месяц зимы: 12 идей для прогулок вдоль моря" предлагали вам самим выбрать себе место для поездки на выходные.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.