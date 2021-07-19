ФОТО. Самый крупный ресторан в Марупе открылся для посетителей

В офисном комплексе Business Garden Rīga, развиваемом Vastint Latvia, двери для посетителей наконец-то открыл ресторан Brunch Garden площадью 600 кв.м. Визитной карточкой Brunch Garden станет уникальный, полный зеленых растений интерьер и предложение ресторана, сочетающее классическую кухню и стрит-фуд, здоровое питание и быстрое обслуживание.

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"Ресторан Brunch Garden отличается от формата классического обеденного кафе. Наша цель – превратить обеды в персонализованный опыт, позволяя каждому посетителю в разгар рабочего дня сделать паузу в приятной обстановке. Гостям ресторана доступен широкий выбор блюд как в меню, так и в виде заранее подготовленного предложения дня. В свою очередь блюда Chef Special, как и в классических ресторанах, будут готовиться для каждого индивидуально", – рассказывает ресторатор и автор интерьерных решений Оскар Скара.

Создатели концепта Brunch Garden заботятся не только о ярком вкусовом опыте для каждого посетителя, но и о создании эстетически приятной среды. Идея зеленого сада, изобилующего живыми комнатными растениями и даже деревьями, стирает границы между интерьером и наружным пространством. Ресторан может похвастать одной из самых больших в Латвии стен из живых растений - стены длиной почти 20 м полностью покрыты различными растениями. Общая площадь зеленой стены достигает свыше 45 м2. Со временем, ресторан будет открыт для посетителей и в выходные дни, поэтому не забыты и дети, для которых оборудована специальная зона для развивающих занятий и творческих мастерских. Для молодёжи будет доступна игровая консоль PlayStation. Ресторан Brunch Garden также доступен для организации корпоративных и частных мероприятий, соблюдая существующие ограничения для борьбы с пандемией Covid-19.

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Наслаждаясь солнечным летом, гости могут радоваться вкусным блюдам на летней террасе, расположенной во внутреннем дворе Business Garden. Растущие здесь деревья, включая вековые деревья государственного значения, в сочетании с обильными зелёными насаждениями создадут посетителям особо уютную атмосферу, позволяя насладиться великолепными блюдами и близостью природы тут же в городе.

Ресторан Brunch Garden расположен на первом этаже офисного комплекса Business Garden Rīga на улице Малдугуню, 2. Это один из двух ресторанов Brunch Garden в Риге.

Ресторан Brunch Garden открыт для посетителей в рабочие дни с 11:00 до 21:00. По выходным ресторан пока что доступен для частных мероприятий на летней террасе по предварительной резервации. Информация об актуальном времени работы ресторана и новинках меню доступна на сайте www.brunchgarden.lv и в аккаунтах Brunch Garden в социальных сетях.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.