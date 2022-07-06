ФОТО. Сегодня утром в Лиепайский порт зашел круизный лайнер Vasco Da Gama

219-метровый круизный лайнер перед этим посетил порты в Норвегии, Швеции, Германии и Дании, а его дальнейший путь ведет в Ригу, пишет портал liepajniekiem.lv.

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219-метровый лайнер Vasco da Gama португальской круизной компании Mystic Invest не первый раз посещает порты Латвии. Так, например, совсем недавно он уже приходил в Ригу и, вероятно, побывает здесь еще не один раз.