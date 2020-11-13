ФОТО: Северный мол в Айнажи – интересный пешеходный маршрут на границе с Эстонией

Северный мол – единственный сохранившийся «в живых» свидетель бывшего порта Айнажи. Он был построен в 1912 году для защиты порта от разрушительных северных ветров и для соединения его с железной дорогой. Теперь это прекрасное место для прогулок.

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Согласно историческим источникам, в 1911 году Валмиерское общество узкоколейных подъездных путей разработало проект по соединению северного конца волнореза Айнажского порта с берегом. Основная цель проекта заключалась в проведении ветки рельсов от станции Айнажи до волнореза, пишет Latvia.travel. Было намечено построить дамбу – мол, который лучше, чем имеющаяся естественная северная граница, защитил бы бассейн порта от северных ветров. Строительство дамбы было начато в 1912 году, ее длина на берегу – 361 метров и в заливе – 482 метра. На дамбе был сделан рельсовый путь.

Строительство, однако, продолжалось недолго – началась Первая мировая война. В 1915 году с дамбы были сняты рельсы, а временная пристань, располагавшаяся в конце дамбы, была разрушена. 78% надводной части волнореза было полностью уничтожено, остальная часть – сильно повреждена.



Пару лет назад к началу мола была пристроена деревянная дорожка (на ее месте раньше проходили железнодорожные пути) и небольшая лестница – и до него стало гораздо удобнее добираться. Но надо учесть, что в сырую погоду на камнях скользко и не очень комфортно, поэтому лучше нужно одевать подходящую обувь.

Если не хотите возвращаться обратно по камням, то вернуться можно по берегу моря. В море еще остались сваи от бывшего причала порта, а на берегу – железный каркас маяка. Кроме того, в сухую погоду при восточном ветре примерно в 800 метрах от берега видна подводная часть волнолома (большие груды камней в море). Рядом с молом находятся заливные луга, богатые разными видами птиц, а сам Северный мол – это одно из редких мест, где за птицами можно наблюдать и в море.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.