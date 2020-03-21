ФОТО. Сигулда приглашает прогуляться по менее известным маршрутам

Настойчивые рекомендации не выходить лишний раз на улицу во время эпидемии коронавируса привели к тому, что на улицах, действительно, стало меньше народа. Но это не значит, что все они остались сидеть дома. Наоборот – подавляющее количество людей отправились на прогулки на природу. Сигулда решила воспользоваться этим шансом и призвала всех гулять не там, где они привыкли, а открыть для себя новые, неизведанные места.

Вот некоторые из них:

Водопад Даудас

Дауда — левый приток Гауи. Течет он по глубокому, похожему на каньон оврагу. Дауду знают и под другим названием: Lākturu upe, река Лактуру, поэтому и водопад иногда называют Лактурским. Высота водопада — 2,4 м, ширина — от 1,5 до 2,5 м.

Тем, кто решит поехать сюда в первый раз, нужно быть внимательными: очень легко проехать дорогу, ведущую к водопаду Даудас. С дороги, ведущей из Сигулды в Нурмижи, нужно свернуть налево. С краю дороги будет красный знак, после которого около полукилометра нужно будет пройти пешком.

Ведьмин котел



Недалеко от Сигулды, на реке Даудас, находится одна из жемчужин Национального парка Гауя – Ведьмин котел. Это огромный овраг, стены которого поднимаются на высоту 30 метров, а его ширина достигает 20 метров. В овраге располагаются и красивые скалы.

Одна из легенд об этом месте гласит, что в древние времена в Янову ночь возле дома Дауду ведьмы доили коров хозяина. Когда их поймали, ведьмы сиганули с обрыва с такой скоростью, что выбили большую яму, напоминающую котел. В свою очередь, согласно другому сказанию, в древние времена в этот овраг слетались на метлах ведьмы, где они постигали всякие знания и тренировались. Когда-то говорили, что тот, кто хоть раз побывал в ведьмином котле, получил силу и мужество, и никакое колдовство ему не грозит.

Обрыв Пикенес



Обрыв Пикенес находится на правом берегу Гауи, недалеко от Сигулдской санно-бобслейно трассы. Место живописное — на протяжении километра вдоль берега расположены восемь обрывов, две пещеры, ручей и, конечно же, небольшой водопад. Вдоль обрыва проходит пятикилометровая тропа, являющаяся частью многих сигулдских маршрутов (включая 14-километровый царский "Путь Александра I").

По легенде раньше этот водопад "работал" своеобразным душем, под которым матери мыли головки своих детей. Считалось, что вода из источника усиливает память и делает детей умными, а их дальнейшую жизнь — счастливой.

О том, что еще неизведанного можно посмотреть в Сигулде и ее окрестностях, можно прочитать на сайте skaistvietas.sigulda.lv или найти в социальных сетях по тэгу #satiecsevi.