ФОТО. Сияй, Туме! Как в маленьком латвийском городке украсили на Рождество обычный многоквартирный дом

Многие большие города в Латвии уже показали свои наряды – Тургид рассказывал о том, как преобразились Огре, Даугавпилс, Мадона, Кулдига, Лиепая… но что нам гиганты! Жители маленького городка Туме под Тукумсом приложили не меньше усилий для того, чтобы украсить свой дом к предстоящему Рождеству и Новому году.

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Еще в прошлом году фотограф Андрис Ермутс заметил это здание – дом был украшен большой гирляндой, закрепленной под крышей вдоль всего здания, а также разнообразными гирляндами на окнах. Но больше всего внимания привлекал "припаркованный" у дома "Запорожец", полностью окутанный светящимися гирляндами и с такими же светящимися подарками и елкой на крыше машины (ФОТО можно посмотреть ЗДЕСЬ).

В этом году, к сожалению, "Запорожец" до дома не доехал, но зато во дворе появились фигурки ярко светящихся ангелов, наряженная елка, а также украшенные гирляндами крыша и все без исключения окна здания.

Впрочем, в Туме, в которой живет менее двух тысяч человек, не поленились украсить и остальные здания. Часть из них Андрис также сфотографировал:

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.