ФОТО. Сияющие деревья и карета из 60 тысяч лампочек – Огре готовится к зимним праздникам

Продолжая сложившуюся в последние годы традицию украшения города к Рождеству и Новому году, Огре и в этом году решил порадовать своих жителей яркими сказочными украшениями.

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Идея "закутать" деревья в светящиеся гирлянды впервые была реализована на улице Бривибас в 2018 году. В прошлом году к ярким деревьям добавились еще и светящиеся шары, которые можно увидеть в Огре и в этом году.

Foto: Voldemārs Stāvusis

Нынешней зимой к рождественскому убранству Огре добавились также летящие ангелы, а на проспекте Малкалнес нашлось место для светящейся кареты, выполненной из 60 тысяч ярких лампочек. Карету создал дизайнер Кристап Штобис, вдохновляясь рассказами о российской императрице Екатерине I и ее возможном рождении в окрестностях Огре. Кстати, сесть в карету и почувствовать себя на месте Екатерины может любой желающий.

Foto: Ogres novada pašvaldība

В свою очередь, в центре города - на площади напротив здания муниципалитета Огрского края - в этом году снова установили сцену Рождества Христова.



Главный символ Рождества – елка – в этом году украшает не только центральную площадь города, но и проспект Малкалнес, а также район Картонной фабрики. Рождественские украшения в Огре можно будет увидеть до конца января, поэтому Туристический информационный центр Огре предлагает не спешить и выбрать время, когда на прогулке меньше людей, то есть будние вечера или ночи.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.