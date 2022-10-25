ФОТО. Сказочное королевство рядом с Цесисом: природный парк, где течет незамерзающий зимой источник Светавотс

С давних времен различным природным объектам приписывалась целебная сила, причем в особом почете было все, что связано с водой. Если вы готовы проверить эти древние сказания на собственной шкуре, то все, что вам нужно сделать – это доехать до Цесиса и найти там Светавотс, воде в котором издавна считалась целебной.

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Как рассказывается на сайте источника, на юго-востоке Цесиса, в Цирулиши, про природные тропы в которых мы недавно писали, из ниши песчаника вытекает легендарный источник Светавотс ("Святой источник"), который не замерзает даже зимой. Он поднимается с глубины 88 метров в большой скале из белого песка и скорость вытекания воды в нем составляет метра в секунду.

История происхождения и существования святого источника очень древняя: пещера, из которой он вытекает, является первой латвийской пещерой, упомянутой в научной литературе.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Местный исследователь Йоханс Кристофс Броце посетил пещеру в 1722 году, описал ее и нарисовал – это старейшее известное на сегодняшний день изображение пещеры в Латвии. Броце писал, что "на дне пещеры, где также есть несколько больших, черных камней, из-под земли, по левой стороне пещеры течет прозрачная ледяная вода. Вокруг родника и с обеих сторон пещеры растут ольхи, ели, сосны, можжевельники и тисы. Местные крестьяне приписывают воде чудодейственную силу, поэтому, когда они болеют, то купаются в ней, а также оставляют в пещере части одежды и деньги".

Сначала родник носил название "Железные ворота" (Dzelzs vārti), но во время первой республики он стал известен, как источник Мары, а позже – как Святой источник, благодаря своим целебным свойствам. Здесь даже был построена лечебница "Цирулиши".

В окрестностях Светавотса создан природный парк, где, как сообщается на сайте Цесисского туристического информационного центра, каждого посетителя ждут как специального гостя, который узнает историю источника, особые ценности воды, а также каждому будет предложена уникальная возможность послушать легенду и выполнить древний ритуал – получить силы от Светавотса.

Спустившись в ущелье оврага, вы чувствуете, что попали в место сказок. Струя чистой воды течет из слоев могучей скалы песчаника. Безветренная тишина наполнена проточной водой. В парке есть скамейки, площадка для пикника, а также открытая гидромассажная ванна, наполненная водой из источника.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Природный парк Светавотc также является прекрасным местом для торжественной регистрации свадьбы, символической свадебной поездки, пикника и юбилея. Подробнее о парке и источнике можно узнать ЗДЕСЬ.