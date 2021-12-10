ФОТО. Сказочный зимний пейзаж Синих гор в Огре

Холодная снежная погода, установившаяся в Латвии в последнюю неделю, хорошо подходила для прогулок по лесу и природным паркам. Одно из таких мест – Синие горы в Огре, дорога которых из Риги займет меньше часа.

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Синие горы – особенная природная территория, на которой преимущественно располагается красивый, нетронутый лес. Главная природная ценность — озовая гряда и связанные с ней латвийские и европейские биологические виды – хвойные леса и их рельефные формы. Стоит уточнить, что гряда — широкий хребет из песка и гальки или вал с крутыми склонами. Гряда сформировалась в конце ледникового периода, когда массивные льды двигались, прокладывая себе путь, создав классический пример ледникового ландшафта. Именно глыбы льда сформировали красивый рельеф в окрестностях Огре и Икшкиле, где затем был создан природный парк. Со временем хребет покрылся густым леcом, а его свежий воздух давно привлекает отдыхающих.

Но есть и легенда, согласно которой ландшафт и рельеф природного парка созданы благодаря черту, который нес в Ригу мешок с песком. На подходах к Риге он прилег отдохнуть и пока отдыхал, дети проковыряли в мешке дыру. Через некоторое время черт двинулся дальше в дорогу не заметив, что песок сыплется. Так и возникли огрские горы.

В парке есть и прогулочные тропы и освещаемые до 22 часов лыжные трассы. Лыжный инвентарь можно взять напрокат. С 30-метровой смотровой вышки открывается восхитительный вид на окрестности. Неподалеку находится смотровая площадка с видом на Дубкалнское водохранилище. Название "Дубкалнский карьер", возможно, появилось в 1950-х годах, когда запасы полезных ископаемых Грантскалнса приезжали оценивать специалисты тогдашней Ленинградской геологической службы. Скорее всего, "Дубкалнс" — это русский вариант Ozolkalns.

По парку можно также покататься на собачьей упряжке и познакомиться с сибирскими хаски и аляскинскими маламутами.

Прекрасными фотографиями парка мы обязаны Глебу Федорову. С остальными его работами можно познакомиться ЗДЕСЬ.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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