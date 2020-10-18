ФОТО. Скрытое сокровище рядом с Ригой: природная тропа вокруг карьера Лидума

Эту природную тропу смело можно назвать маленьким скрытым сокровищем неподалеку от Риги, где можно хорошо погулять в тишине и спокойствии. Лидумский карьер находится всего в 30 километрах от Риги, и в конце 2018 года здесь были проведены масштабные работы по благоустройству: построены отличные пешеходные мостки и благоустроены окрестности водохранилища со скамейками, столами, грилями, детской площадкой и даже кофейным аппаратом.

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По словам большой поклонницы пеших прогулок, руководителя проекта Курземского региона планирования UniGreen Алисе Лусе, к карьеру из Олайне ведет хорошая асфальтированная дорога. "Когда я подошла к карьеру, передо мной сразу же открылся вид на окрестности, и я не смогла не заметить, как много было сделано для благоустройства территории", - рассказала Лусе. На тропе размещен информационный стенд с указателями о том, что и где находится вокруг карьера. Покрытие тропы вокруг Лидума меняется от асфальтового, к гравийному и далее к деревянным пешеходным мосткам, которые обеспечивают поистине живописную прогулку по левому берегу карьера.

Общая длина огибающей карьер тропы составляет 2,8 километра, которые вы, шагая в нормальном темпе, пройдете примерно за 45 минут. Следует отметить, что по этой тропе легко пройти не только родителям с детскими колясками, но и людям в инвалидных колясках. Отличное место и для рыболовов, которых Лусе тоже встретила по дороге.

Карьер также можно назвать отличным местом для спортсменов, которые смогут не только пробежаться вокруг карьера, но и использовать во время своих тренировок недавно построенную велосипедную дорожку, длиной в пять километров, которая приведет вас от карьера в Олайнский межапарк, и еще три километра по дорожкам самого парка. "Кстати, Межапарк в Олайне также стоит посетить, поскольку в нем есть большая и современная детская площадка, много пешеходных дорожек и самое высоко расположенное в странах Балтии граффити, которое примостилось на 45-метровой водонапорной башне", - добавляет Лусе.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.