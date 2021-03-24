ФОТО. Скульптуры рыб и тактильный стенд: природная тропа у озера Бушниеку стала еще интереснее

Природная тропа у озера Бушниеку – одно из самых любимых мест отдыха жителей Вентспилса. Сюда приезжают отдыхать пловцы, любители пеших прогулок и катания на лодках, велоэнтузиасты, бегуны и даже орнитологи. И для всех для них здесь находится занятие по душе. Но этой весной тропа станет еще привлекательнее – здесь уже установили тактильный стенд, указатели, очистили и привели в порядок местность, а в южной части появятся семь скульптур рыб.
Новый тактильный стенд установлен на краю тропы справа от автостоянки на улице Талсу. На стенде воспроизведена тактильно осязаемая линия тропы, доступные объекты, а также встроены три фигурки животных из оргстекла. На карте подробно указана доступность окружающей среды для посетителей в инвалидных колясках, смена уклона поверхности покрытия дорожки, обозначения костра, мест для купания, автостоянки и другие полезные для посетителей обозначения. Также на табличке есть информация не только об озере Бушниеку и тропе вокруг него, но и об окружающей природе, встречающихся животных, птицах и водящейся в озере рыбе.
В дополнение к этому, чтобы посетителям озера Бушниеку было легче ориентироваться, – на улице Сталдзенес, перед лодочной базой, установлен новый указатель начального направления тропы по лесной дорожке, которая ведет вдоль тропы здоровья и деревянной пешеходной дорожки со смотровой площадкой в конце для наблюдения за птицами. Помимо этого планируется установить небольшие указатели с символами доступности окружающей среды.
Чтобы прогулка была разнообразней, на природной тропе скоро появятся семь деревянных рыбных скульптур. Самой большой будет щука длиной 115 см. линь и лещ – поменьше, длиной 90 см. Остальные рыбки – краснопёрка, карась, окунь и плотва – еще меньше.
Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.