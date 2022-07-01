ФОТО. Сквозь заросли черники: Природная тропа болота Аклайс
Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Природная тропа болота Аклайс – не самое известное место для прогулок. Ценское и Кемерское болота известны больше, да и находятся к Риге ближе. Но если там вы уже бывали (и не раз), то самое время открыть для себя что-нибудь новое.

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Эта болотная тропа расположена в 90 километрах от Риги в довольно удаленном месте, однако, она стоит того, чтобы приехать погулять именно по ней. Маршрут имеет петлевую форму, а его общая длина составляет три километра.

ФОТО. Сквозь заросли черники: Природная тропа болота Аклайс
Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Сразу хочется сказать, что последние 17 километров пути вам придется ехать по грунтовке, а самые последние 1,7 километра – так и вообще по лесу. Но пугаться не стоит – указатели стоят, а в конце пути вас ждет небольшая стоянка на 3-4 машины. Мы приехали на болото ранним утром 24 июня и, разумеется, были там единственными посетителями.

Тропа представляет собой неширокие деревянные мостки со смотровыми площадками. В начале и в конце тропа идет через лес, а самое красивое ее место находится в самой дальней точке тропы, там, где тропа проходит вдоль небольшого озерца Гирупе. Здесь же можно остановиться на небольшой смотровой площадке и полюбоваться на окружающую природу чуть-чуть подольше.

Эта тропа характеризуется большим разнообразием ландшафтов, начиная от высокого болота и болотного озера и заканчивая лесом и заболоченными лугами. Говорят, что болоте можно встретить несколько видов особо охраняемых птиц, но мы не встретили вообще никого. Даже комаров не оказалось.

Местные жители любят собирать на этом болоте клюкву, чернику и бруснику, а расположенное рядом озеро Знотиню часто посещают рыболовы, желающие поймать щуку, окуня или плотву.

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