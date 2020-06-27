ФОТО: слет французских ретроавтомобилей на Агенскалнском рынке

В пятницу, 26 июня, вечером во дворе Агенскалнского рынка в рамках мероприятия "Youngtimer Rally" прошел слет французских ретроавтомобилей, также для посетителей был представлен один мотоцикл 30-х годов прошлого века.

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Во дворе базарчика собрались не только классические "Citroen", "Peugeot" и "Renault", но и мотоцикл "Dresch MS 604" 1930 года, который в свое время конкурировал с нашумевшими "Peugeot" и "Terrot". Именно модель "MS 604" стала пионером этого бренда, и уже после последовала модель "Monoblock", которая стала самой популярной среди французских полицейских.

Несмотря на небольшое количество французских авто, один ряд был выделен для участников из других стран.

Приз зрительских симпатий получил спортивный хетчбек "Peugeot 205 GTI".

Темой следующего тематического слета станут японские ретроавтомобили. Мероприятие запланировано в конце июля.