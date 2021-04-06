ФОТО. Словно 80 лет назад: Как выглядит Новый Сигулдский замок после реконструкции

В Сигулдском Новом замке завершилась масштабная реконструкция и теперь ведутся завершающие работы по благоустройству помещений. Планируется, что уже в середине апреля в замке возобновится проведение свадебных церемоний. В будущем же в замке откроется экспозиция, рассказывающая об истории Сигулды и самого замка, а также будут проводится выставки картин художников, концерты и литературные чтения.

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Новый замок Сигулды является памятником архитектуры государственного значения, поэтому при реставрации замка особое внимание было уделено сохранению и реставрации уникального интерьера замка.

Сам замок был построен в период с 1878 по 1881 год княгиней Ольгой и князем Дмитрием Кропоткиными из типичной для Видземе каменной кладки. История гласит, что во время строительства Сигулдского замка известь была смешана с молоком из близлежащих хозяйств, и именно поэтому замок такой крепкий.

Согласно Земельной реформе 1920 года замок был экспроприирован у прежних владельцев и передан Латвийскому профессиональному союзу писателей и журналистов, получив название Замка писателей. Здание было восстановлено и использовалось как дом творчества. В 1934 году замок перешел в собственность Общества латвийской прессы, по заказу которого в 1936—1937 гг. архитектор Альфредс Биркханс провел его масштабную реконструкцию, в оформлении новых интерьеров приняли участие крупные художники, в том числе Карлис Суниньш и Никлавс Струнке. Сейчас Новый Сигулдский замок выглядит как копия той самой знаменитой реставрации 1937 года.

Сам замок является частью творческого квартала Сигулдского замка, где обустроены творческие мастерские ремесленников, художников и дизайнеров.

Реконструкцию и реставрацию Нового Сигулдского замка проводила компания ReRe Grupa. В ходе реставрации были реконструирован фасад и восстановлена деревянная винтовая лестница замковой башни, отремонтирован балкон второго этажа, парадная входная лестница и крыльцо. В замке установлена новая система вентиляции и отопления и произведен ремонт фасада. Также полностью выполнена реставрация кровельных конструкций и покрытия.

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