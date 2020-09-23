ФОТО. Смотровая площадка и мост через озеро: пешеходная тропа в Казданге

Каздангский парк — крупнейший в Латвии, он раскинулся на территории площадью около 200 га. Создавать парк начали еще в начале XIX века, в нем много прогулочных троп. Кроме того в парке насчитывается более 200 видов деревьев и кустарников, в нем обитает 150 видов птиц.

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Каздангский дворец с усадебным комплексом в начале XIX века воздвиг знаменитый немецкий архитектор Иоганн Георг Берлиц. Дворец долгие годы принадлежал богатым и влиятельным курляндским баронам Мантейфелям, а сейчас в нем находится Каздангский музей и экспозиция леса Бою.

А пару лет назад в парке проложили 190-метровую деревянную озерную тропу на понтонах, соединяющую оба берега Дзирнавэзерса, а также построили трехметровую смотровую платформу, с которой можно полюбоваться пейзажем и понаблюдать за птицами.

Foto: Alise Lūse

Любителям коротких прогулок также понравится вьющаяся по парку двухкилометровая тропа. Ориентироваться на ней просто — она размечена синими и желтыми указателями на деревьях. Тропа удобная и годится для всех. Прогулку по ней рекомендуется начать от мостика возле дворца, рядом с которым можно припарковать автомобиль.

Стоит заметить, что интересные тропы проложены не только по ближайшим окрестностям дворца, но и ведут дальше. На тропах парка обустроены места для отдыха, по ним можно перемещаться пешком и на велосипеде.

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