ФОТО. Смотровая вышка Бумбу калнс, с которой открывается отличный вид на Ригу

В последнее время мы все больше ценим возможность вырваться из четырех стен и побывать на природе – сказывается три недели сидения в локдауне. Вот почему стоит использовать любую возможность погулять на свежем воздухе. Например, доехав до смотровой вышки Бумбу калнс, которая расположена всего в 15 минутах езды от центра города, в Болдерайских дюнах в лесу Клейсту.

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Кстати, в 1919 году именно здесь происходили столкновения между борцами за свободу Латвии и бермонтовцами (войсками под командованием Павла Бермонта). Еще в период Первой Латвийской Республики там был установлен каменный блок с мемориальной доской, снятый в советское время, но сейчас восстановленный вновь.

Добраться до башни, даже если вы не на машине, очень легко – садитесь на 36 или 56 автобусы и сходите на одноименной остановке "Бумбу Калнс". Тут же есть знак, который показывает направление, в котором вы должны идти. Короткая прогулка по грунтовой дороге - и вы рядом с башней. Неподалеку от башни можно обнаружить вышеупомянутую мемориальную доску и деревянную дорожку со ступеньками, ведущую вверх на дюну.

Башня достаточно высокая, и на самом верху отлично ощущается ее покачивание и сильный ветер. Также следует учесть, что одновременно находиться на ней может не более пяти человек. Но все эти "неудобства" с лихвой компенсируются отличным видом – с башни виден Вантовый мост, Национальная библиотека, Хапакагривис, а если вам повезет с погодой, то и море. Прекрасное место для прогулки на пару часов.

Если же пары часов на свежем воздухе вам кажется маловато, то можно отправиться в поход по окрестностям и пройтись 13 километров от Бумбу калнс до Белой дюны. Этот маршрут, который рекомендует пройти основатель туристического агентства PostNos Валдис Витолиньш, займет у вас от трех до пяти часов и позволит не только побыть на природе, но и изучить несколько достопримечательностей, которые встретятся вам на пути. Подробнее почитать про маршрут можно ЗДЕСЬ.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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