ФОТО. Снег и тишина: Сигулда оделась в зимний наряд

В последнюю неделю большинство уголков в Латвии выглядят словно из сказки. Сигулда исключением не стала. И если многие из нас знаю, как наша латвийская Швейцария выглядит осенью, то зимние виды Сигулды наверняка знакомы не всем.

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Тишина, спокойствие и снег – именно так выглядят окрестности Сигулды. Классические снежные пейзажи, украшенные льдом водопады и зимние леса успокаивают и показывают зиму с ее самой красивой стороны. Вот как выглядит Сигулда глазами Гинты Зиверте.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.