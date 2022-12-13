ФОТО. Снежная красавица и белые медведи – к Рождеству и Новому году Даугавпилс превратился в ледяной дворец
Foto: Andrejs Jemeļjanovs

Рождественская елка в Даугавпилсе в этом году, на наш взгляд, одна из самых красивых в Латвии. Мы уже показывали, как выглядят елки в Риге, Лиепае и Юрмале, теперь пришло время красавицы из Латгалии.

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На Рождество Даугавпилс превратился в сказочный ледяной замок, в центре которого, словно Ледяная королева, сияет волшебная ель в роскошном платье с короной, украшенной драгоценными камнями. Белые медведи с подсветкой охраняют центральную городскую ель или ледяную королеву на площади Виенибас. Праздничную атмосферу дополняет парк аттракционов с колесом обозрения высотой 27 метров, с которого открывается чарующий вид на город.

ФОТО. Снежная красавица и белые медведи – к Рождеству и Новому году Даугавпилс превратился в ледяной дворец
Foto: Andrejs Jemeļjanovs

В этом году девизом праздника было выбрано "Рождество в ледяном дворце – Даугавпилсе", поэтому в убранстве города преобладают светлые тона и блеск "льда". Елки, растущие в городских парках и скверах, уже одеты в праздничные украшения. Любоваться ими можно будет до середины января.

15 декабря в Даугавпилсе также начнут работать елочные ярмарки, организованные самоуправлением. Планируется, что елочные ярмарки будут расположены в разных районах города и будут работать с 15 по 31 декабря. А 17 декабря с 10:00 до 15:00 в Даугавпилсской крепости пройдет зимний блошиный рынок.

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