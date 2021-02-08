ФОТО: Снежная прогулка по природной тропе мельницы Иерики

Если вы предпочитаете гулять даже в самую холодную погоду, то стоит обратить внимание на несколько необычайно красивых природных троп. Одна из них, несомненно, природная тропа мельницы Иерики.

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Иерикская природная тропа находится в 72 километрах от Риги, между Лигатне и Цесисом. По данным Туристического информационного пункта Аматского края, маленькая речушка Мелдрупе, у которой сразу несколько названий - Груба, Грубупе, Иерикупе - знаменита своими водопадами. Всего их семь, и все они разной высоты. Один из них даже включен в список самых красивых водопадов Латвии.

Иерикским мельницам более 300 лет. К сожалению, после пожара в 1987 году от них остались лишь каменные стены. Тем не менее, водяные мельницы являются памятником архитектуры местного значения.

Общая протяженность тропы, которую легко могут пройти даже семьи с детьми, составляет неполный километр.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.