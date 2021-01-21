ФОТО. Сокровище реки Брасла – Бульский утес

Кроме Слунского утеса, про который мы уже писали, в Кримулдском крае достаточно других, не менее запоминающихся мест. Бульский утес относится именно к ним.

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Длина Бульского утеса около 110 м, высота – до 30 метров с обнажением песчаника у подножия. В средней части утеса находится нишеобразная Большая бульская пещера. На обнажении находятся еще две других пещеры – уже меньшего размера.

До обрушения скалы в 2004 году здесь существовала и четвертая пещера – Адамайтская. Это была самая большая пещера - 18 метров в длину (по замерам 1968 года). Легенда гласит, что она получила свое название по имени главаря разбойной банды, которая в начале XX века в ней пряталась, пишет сайт Кримулдского края.

Брасла – это прекрасное место для тех, кто желает отдохнуть и получить острые ощущения, преодолевая быстрое течение реки. Река берет свое начало в окрестностях Поциемса, у небольшого болота Анспуру. Ее исток довольно мелок и узок – реку можно легко перейти вброд! Но дальше река объединяет в себе несколько небольших притоков, которые делают ее течение более стремительным. Резкий уклон реки особенно ощутим неподалеку от реки Гауя.

Эта река пользуется популярностью среди любителей прогулок на лодке, она удивляет своей бурлящей жизнью, а пейзажи ее берегов наделяют местность сюрреалистической атмосферой – лесные склоны чередуются с лугами, а песчаниковые берега реки украшены потрясающими разноцветными скалами, пишет Enter Gauja.

Если же вам недостаточно одного Бульского утеса или хочется посмотреть что-то подобное еще в нескольких местах, то стоит поискать следующее направление для поездки здесь – "Восемь прекрасных утесов в Латвии, на которые стоит посмотреть и зимой" или здесь – "Четыре места в Видземе, где можно полюбоваться на впечатляющие Красные скалы".

Ниже же можно полюбоваться на снимки Бульского утеса, сделанные Гинтом Муцениексом.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.