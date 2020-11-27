ФОТО. Советская разруха и неожиданное восстановление: история усадьбы Марас

В Кулдигском крае для любителей латвийских усадеб есть одно прекрасное и, к сожалению, не очень известное место – усадьба Марас. Долгое время усадьба находилась в очень плачевном состоянии, но в последние годы здание было восстановлено и приобрело свой прежний вид.

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Усадьба Марас ("Gut Marren") впервые упоминается в XVI веке, когда это владение перешло к семье Бухгольц. Семья Бухгольц владела поместьем целых 220 лет, во время которых здание усадьбы перестраивалось дважды: в 1550 году и в 1750 году, когда на старом фундаменте был отстроен новый дом. С тех пор внешний вид усадьбы остался неизменным.

В настоящее время поместьем управляет нынешняя владелица дома Илга Пранча-Хартингер со своей семьей. Усадьбу они с мужем впервые увидели в 2004 году. В то время они жили в Мюнхене, Германия, но приехали в Латвию на отдых. Встреча с усадьбой оказалась судьбоносной – уже тогда они оба поняли, что в этом доме есть что-то особенное. "Во время отпуска мы увидели эту усадьбу и с нами что-то случилось. Через полгода мы решили рискнуть - продать недвижимость в Германии и поменять место жительства", - рассказывает Илга.



На вопрос, в каком состоянии была усадьба, когда ее купили супруги, она ответила: "Чтобы понять это, нужно понимать, что происходило с усадьбами в Советское время. Есть "досоветская" усадьба и "постсоветская" усадьба. В Советское время здесь был центр волости и в усадьбе последовательно находились дума, аптека, дом культуры, а потом было устроено общежитие для колхозников. Но они не были собственниками здания и, соответственно, о доме особенно не заботились", - поясняет Илга.

В доме не было канализации, помещения отапливались при помощи печек. Но с момента приобретения усадьбы, она была полностью отреставрирована – ей вернули былое великолепие и исторический облик.

Фото усадьбы в древности:

По словам Илги, управлять таким большим историческим зданием, площадь которого составляет 900 кв.м., это значит – постоянно сталкиваться с разнообразными проблемами. Так, например, сейчас самая большая беда в усадьбе – это центральное отопление: сломался обогревающий котел. Он был установлен 15 лет назад и сейчас безнадежно сломан. В итоге семья Илги отказалась от приема гостей поселилась в тех помещениях, которые хотя бы отапливаются.

"В этом году бизнес дважды останавливался из-за Covid-19, а теперь еще и проблема, о которой мы вообще не думали", - сокрушается Илга. Новый котел, по подсчетам владельцев, стоит 9700 евро, а таких денег у семьи из-за проблем в туристическом секторе, просто нет.

Усадьба Марас в 2004-2005 годах:

Чаще всего усадьба привлекает латвийских путешественников, ночевок, а также у любителей различных культурных мероприятий. "Усадьба – это наше место. У нас на нее большие планы и мечты", - резюмирует Илга.

Следить за текущими событиями поместья Марас можно здесь.

Усадьба Марас после ремонта:

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.