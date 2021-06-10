ФОТО. "Советский Диснейленд" – самая необычная детская площадка в Курземе

Несомненно, Диснейленд – один из самых известных и популярных парков развлечений, который расположился в разных странах мира и принимает сотни тысяч человек ежегодно. И если такая возможность существует, то парк, несомненно, стоит посетить. Впрочем, в Латвии тоже есть свой Диснейленд – и он находится в Курземе, в населенном пункте Паплака.

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Эта необычная детская площадка была построена для детей советских военнослужащих. Советская армия появилась в Паплаке осенью 1939 года, когда в рамках Пакта о взаимопомощи здесь был размещен танковый батальон. Во время Второй мировой войны в Паплаке проводились учения подразделений Латышского легиона, но после войны ее снова заняли силы Советской армии и находились там до 1993 года.

Детская площадка находится на территории гарнизона, где до 1993 года проживало 5000 военнослужащих. В гарнизоне располагалось шесть трехэтажных жилых домов и один семиэтажный — для офицеров и их семей. Эти дома были построены в начале семидесятых и, скорее всего, детская площадка появилась в это же время.



Игровая площадка, хоть и потрепанная временем, все еще выглядит впечатляюще. Крепость состоит из нескольких башен, сложенных из белого и красного кирпича и окруженных каменной стеной. В центре площадки растут березы, трава подстрижена, но сами постройки не отреставрированы. Возможно, охотники за металлом сняли с башен кровлю, а также несколько ступеней, которые туда вели. Если бы не это, детскую площадку можно было бы считать безопасной.

Foto: Dace Gailīte

Кому конкретно в голову пришла идея возвести площадку мы не знаем. Считается, что автором идеи детского городка был какой-нибудь советский офицер, который хотел, чтобы его детям было чем заняться в отдаленном гарнизоне. В советское время игровая площадка была доступна и для тех детей, которые не жили в гарнизоне, но играли они там не очень активно — русские дети не принимали латышских. И в наши дни крепость выполняет свою функцию — сюда приходит поиграть в "войнушку" местная ребятня. Сейчас, впрочем, сюда может прийти любой желающий, только вот поиграть толком больше не удастся.

Координаты площадки: 56.454535, 21.451056

Если вам нужна экскурсия по гарнизонам Приекуле и Паплака, то вы можете заказать ее заранее, позвонив по телефону 25609402. Подробную информацию о "Советском Диснейленде" и других достопримечательностях Приекуле читайте здесь.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.