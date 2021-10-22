ФОТО. Совсем рядом с Ригой: охотничий замок и природная тропа в Инчукалнсе

Если подготовка к выходным у вас начинается с поиска "куда бы поехать проветриться", то охотничий замок и тропа в Инчукалнсе – прекрасное место провести пару часов на природе, не отъезжая при этом от Риги слишком далеко.

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Охотничий замок находится в живописном месте – на опушке густого леса. На протяжении всего своего существования замок сохранил свой необычный архитектурный облик.

Замок был построен в 1914 году, директор Балтийской нефтяной базы барон фон Зонберхард подарил его своей дочери и троим сыновьям. Сюда семья ездила отдыхать.

Внутри дома когда-то был паркетный пол, двери из хрустального стекла, зеркальные стены и красивые камины. Каждая комната была обставлена по-своему и отличалась от других.

Foto: Nataly Hlapkovska

Во время Первой мировой войны сыновья барона погибли в боях. В свою очередь, дочь продала замок некоему торговцу лесом, который затем его тоже продал. В 1927 году здание приобрела больничная касса учителей, и в нем был обустроен санаторий. Впоследствии санаторий Охотничьем заново обустраивался еще дважды. Сейчас замок является частной собственностью, указывается на сайте Enter Gauja.

Начало охотничьей тропы находится за Охотничьим замком. Этот участок имеет очень выразительный рельеф: здесь можно увидеть овраги, образовавшиеся на склонах древней долины Гауи. В одном из них находится Инчукалнская пещера Велнала, окруженная древними руслами Гауи. Пещера начала зарождаться приблизительно 5000 лет назад. Ее глубина составляет 16 м, а площадь потолка – 35 кв.м. Перед пещерой расположена скала высотой более 10 метров.

Foto: Nataly Hlapkovska

По древнему поверью, в пещере когда-то прятался сам дьявол. Однажды он разозлил бога грома Перконса, который в ярости обрушил часть скалы. Тогда дьявол по узкому подземному ходу перелетел в другую пещеру остался там. Рядом с пещерой течет речушка Сталшенупите, а местным родникам когда-то приписывали целебные свойства.

Foto: Foto: Nataly Hlapkovska

Возле пещеры во можете повернуть назад и вернуться к замку по тому же пути, по которому пришли к пещере. А можете перейти через речку и вернуться вдоль полей обратно. Нам показалось скучным возвращаться обратно той же дорогой, поэтому мы пошли вокруг и не пожалели. Всего поход по тропе займет у вас около часа.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.