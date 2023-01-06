ФОТО. Спешите! Зимний сад света в Этнографическом музее будет работать только до 8 января
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Зимний сад света, который в этом году проходит в Латвийском этнографическом музее под открытым небом, будет работать только до 8 января.

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Так что если вы планировали туда попасть, но так и не собрались, то эти выходные – последние, когда вы сможете увидеть световую тропу, протяженностью около двух километров, на которой латвийские художники по свету создали 27 световых инсталляций.

Пешеходный маршрут приглашает окунуться в латышские традиции солнцестояния и отправиться в мир зимних чудес.

Зимний сад света в Латвийском этнографическом музее под открытым небом принимает посетителей до 8 января 2022 года каждый вечер (кроме 24 и 31 декабря) с 17.00 до 22.00 (последний вход в 21.00).

Цена билетов:
Дети до 12 лет, инвалиды (I группа) (при предъявлении документа на входе) – бесплатно
Для молодежи до 16 лет, пенсионеров и инвалидов II или III группы (при предъявлении документа на входе) – от 5 евро
Для взрослых – от 10 евро

  • Дополнительную информацию о мероприятии можно найти ЗДЕСЬ.

Зимний сад света проходит в Риге уже в четвертый раз. До сих пор мероприятие было удостоено наград как лучшее мероприятие в Риге в 2020 году и лучшая прогулочная тропа огней в 2021 году. В предыдущие годы Зимний сад света посетило более 30 000 посетителей.

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