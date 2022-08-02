ФОТО. Спрятанные от любопытных глаз: Оранжевые источники Давида неподалеку от Цесиса

Несмотря на скромные размеры, Латвия может похвастаться множеством красивых мест. Часть из них доступна любому желающему, а чтобы добраться до других, придется приложить определенные усилия. Мельничные источники Давида как раз принадлежат ко второй категории: чтобы попасть туда вам придется продираться сквозь заросли с риском промочить ноги или увязнуть в грязи. Нам повезло – мы были в специально предназначенной для таких прогулок обуви.
Мельницы Давида находятся в Цесиском краю в Вайвесской волости недалеко от шоссе Рига-Алуксне. Свернув с шоссе, вам придется немного проехать по грунтовой дороге, после чего вы упретесь в ворота с надписью LLU Mācību bāze "Dāviddzirnavas". Машину придется оставить здесь, а дальше пробираться пешком – ворота защищают территорию только от проезда автомобилей, а все желающие дойти до источников уже давно протоптали тропинку около ворот, по которой и нужно отправиться дальше.
Вы пройдете мимо небольшого скопления домиков (учебная база, помните?) и углубитесь в лес. А дальше придется идти по тропинкам, часть из которых с первого взгляда не очень-то и видна. Довольно быстро вы наткнетесь на расположенные рядом развалины старинной мельницы, которая принадлежала когда-то ремесленнику Давиду, занимавшемуся возведением дамб и домов. Между водопадом и мельницей он построил каменную стену, чтобы направить воду к мельнице. Водопад довольно миниатюрный, но полюбоваться можно.
Тут же рядом, в долине реки Вайве, которую местные жители называют ущельем Даукша, недалеко от мельницы Давида находится и несколько родников, вытекающих из доломитов плявиньской свиты. Оранжевым цветом источники обязаны воде, в которой содержатся гидроксиды железа и карбонат кальция. Поэтому будьте осторожны при спуске – после поездки к родникам вы можете остаться с оранжевой обувью и краями штанов. И это уже не говоря о грязи, которая будет сопровождать вас всю прогулку, особенно если вы решите отправиться к источникам после дождей.
Считается, что большинство валунов попало сюда искусственным путем – при строительстве мельницы. Но вот более удаленный, яркий вертикальный доломитовый водопад с несколькими каскадами образовался естественным путем. Всего здесь обнаружено 34 источника минеральной воды, которые одинаково активны круглый год.
Конкретного пути вокруг источников нет, так что вам придется самим решать, каким вы будете гулять и каким путем выбираться наружу. Главное – будьте осторожны, спуски к источникам и реке не всегда безопасны! Впрочем, прогулка к старой мельнице, водопаду и источникам того стоит – ведь это довольно уникальное место в пределах нашей страны.