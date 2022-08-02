ФОТО. Спрятанные от любопытных глаз: Оранжевые источники Давида неподалеку от Цесиса

Несмотря на скромные размеры, Латвия может похвастаться множеством красивых мест. Часть из них доступна любому желающему, а чтобы добраться до других, придется приложить определенные усилия. Мельничные источники Давида как раз принадлежат ко второй категории: чтобы попасть туда вам придется продираться сквозь заросли с риском промочить ноги или увязнуть в грязи. Нам повезло – мы были в специально предназначенной для таких прогулок обуви.

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Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Мельницы Давида находятся в Цесиском краю в Вайвесской волости недалеко от шоссе Рига-Алуксне. Свернув с шоссе, вам придется немного проехать по грунтовой дороге, после чего вы упретесь в ворота с надписью LLU Mācību bāze "Dāviddzirnavas". Машину придется оставить здесь, а дальше пробираться пешком – ворота защищают территорию только от проезда автомобилей, а все желающие дойти до источников уже давно протоптали тропинку около ворот, по которой и нужно отправиться дальше.

Вы пройдете мимо небольшого скопления домиков (учебная база, помните?) и углубитесь в лес. А дальше придется идти по тропинкам, часть из которых с первого взгляда не очень-то и видна. Довольно быстро вы наткнетесь на расположенные рядом развалины старинной мельницы, которая принадлежала когда-то ремесленнику Давиду, занимавшемуся возведением дамб и домов. Между водопадом и мельницей он построил каменную стену, чтобы направить воду к мельнице. Водопад довольно миниатюрный, но полюбоваться можно.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Тут же рядом, в долине реки Вайве, которую местные жители называют ущельем Даукша, недалеко от мельницы Давида находится и несколько родников, вытекающих из доломитов плявиньской свиты. Оранжевым цветом источники обязаны воде, в которой содержатся гидроксиды железа и карбонат кальция. Поэтому будьте осторожны при спуске – после поездки к родникам вы можете остаться с оранжевой обувью и краями штанов. И это уже не говоря о грязи, которая будет сопровождать вас всю прогулку, особенно если вы решите отправиться к источникам после дождей.

Считается, что большинство валунов попало сюда искусственным путем – при строительстве мельницы. Но вот более удаленный, яркий вертикальный доломитовый водопад с несколькими каскадами образовался естественным путем. Всего здесь обнаружено 34 источника минеральной воды, которые одинаково активны круглый год.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Конкретного пути вокруг источников нет, так что вам придется самим решать, каким вы будете гулять и каким путем выбираться наружу. Главное – будьте осторожны, спуски к источникам и реке не всегда безопасны! Впрочем, прогулка к старой мельнице, водопаду и источникам того стоит – ведь это довольно уникальное место в пределах нашей страны.