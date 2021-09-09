ФОТО: Старинная Буртниекская усадьба с парком и тропой для прогулок

Кажется, что каждый хоть что-нибудь, да слышал об озере Буртниекс – ведь это четвертое по величине озеро в Латвии, а его окрестности действительно достойны того, чтобы здесь побывать. И одно из самых ярких и запоминающихся мест у озера – это Буртниекское поместье.

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В начале XIII века по озеру Буртниекс проходила граница между землями эстов и латгалов, но в 1224 году земли захватили крестоносцы и разделили их между епископом и орденом. Буртниекский орденский замок появился на этом месте где-то в период с 1305 по 1366 год – к сожалению, точного времени его появления мы не знаем. Замок находился в подчинении Цесисского комтура и использовался в первую очередь для хранения различных припасов.

В 1622 году шведский король Густав II Адольф передал замок, бывший до этого собственностью Цесисского епископства, своему риксканцлеру Акселю Оксенштерну. Северная война 1700–1721 годов еще раз поменяла собственников замка – в 1736 году тогдашняя российская императрица Анна Ивановна подарила Буртниеки графу Левенволду, а в 1744 году – уже императрица Елизавета – передала замок графу Румянцеву. Его сын перестроил западную часть замка, а в 1806 году продал Буртниеки за 484 120 рублей торговцу по фамилии Шредер. Усадьба оставалась в собственности семье Шредеров до начала XX века.

Здание усадьбы, построенное в XVII веке, было разрушено во время Второй мировой войны, а позже на его месте появились здание дома культуры и офисная постройка. Лучше всего сохранился бывший амбар с галереей, к которым со стороны сада в 1935 году присоединили деревянную пристройку и террасу.

Парк в усадьбе начинался с небольшого декоративного сада, который еще в XVII веке располагался там, где сейчас находится деревянная постройка. Всерьез владельцы поместья занялись садом в начале XIX века, когда перед новым зданием замка за стеной бывшего укрепления был разбит парк. Особенно роскошным он был во времена последнего владельца поместья – барона Вильгельма фон Шредера.

В 1970-е годы Буртниекский парк считался дендрологическим парком. В настоящее время усадебный парк является природоохранным объектом государственного значения и занимает территорию в 10 га (вместе с лесом - 27 га). В парке находится гранитовая лестница (длина каждой ступеньки — 4.3 м), встречается 70 пород деревьев и кустарников. На территории парка находится эстрада и две липовые аллеи — Аллея любви и Аллея вздохов.

По территории парка проходит и природная тропа Вирсрага. Расположенные вдоль нее информационные стенды позволят вам узнать о птицах, обитающих на пойменных лугах и озере, а также о природных процессах в разлившейся пойме Чинупе. Тропа начинается у ворот парка усадьбы Буртниеки, и если вы пройдете по ней немного дальше, то доберетесь до смотровой башни, с которой можно полюбоваться окрестностями.

Фотографиями Буртниекского поместья и парка мы обязаны авторам туристического блога TrenkoTrip.

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