ФОТО. Старинные чашки, тарелки с идеологией и современные художники: как сейчас выглядит Рижский музей фарфора

Продукция Рижской фарфоровой фабрики знакома многим: в детстве мы все пили из нее чай (дома или в гостях у бабушки с дедушкой). Еще 30-40 лет назад красивые чайные и столовые сервизы рижского производства украшали дома большинства, потом был период, когда от советской посуды пытались избавиться и сейчас изящные чашечки рижского производства вновь очень популярны.

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Если и вас накрыла эта любовь к старым вещам, но вы совершенно не понимаете (или не помните), как она выглядела, то самый простой способ увидеть прекрасную коллекцию старинного фарфора – это побывать в Рижском музее фарфора, расположенном в Старой Риге.

Рижский музей фарфора был образован на базе музейной коллекции ликвидированного акционерного общества "Рижский фарфор" (бывшая Рижская фарфоровая фабрика), которое прекратило свое существование в начале 2000-х годов. К счастью, коллекцию распродавать не стали, и она была передана в собственность Рижского самоуправления. А в 2001 году состоялось и официальное открытие Рижского музея фарфора.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Основу коллекции составляют изделия, собранные музеем Рижской фарфоровой фабрики – восемь тысяч предметов из фарфора и фаянса, изготовленные с середины XIX столетия до конца XX века. Большую часть коллекции представляют собой изделия, произведенные на Рижской фарфоровой фабрике в период с 50-х по 90-е годы прошлого века, поэтому музейные экспонаты дают полное представление о развитии дизайна серийных изделий из фарфора этого периода.

К сожалению, продукции, произведенной еще на фабриках Кузнецова и Якоба Карла Ессена, в музее не так много, но зато можно посмотреть на декоративные предметы, создававшиеся в советское время для идеологически важных событий.

Музейную коллекцию пополняют предметы, переданные в дар от частных лиц и художников, понемногу формируется коллекция современного фарфора в исполнении известных художников, как, например, авторские работы Петера Мартинсонса и Зины Улсте, рассказывается на сайте музея.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

По музею можно заказать экскурсию с гидом (и неважно, что сам музей не очень большой), а также принять участие в работе мастерской и самому создать что-нибудь из фарфора.

А прямо сейчас в музее проходит выставка "Тестируя современность II", которая рассказывает и показывает продукцию современных латвийских мастеров фарфора. Рижский фарфоровый завод занимал значительное место в истории производства фарфора в Латвии. Это было огромное предприятие с более чем с двумя тысячами рабочих и несколькими сотнями единиц продукции. Завода больше нет, поэтому создается ложное впечатление, что не существует и местного фарфора. Но на самом деле это не так – на выставке представлены работы 18 авторов и брендов, которые творят в Латвии прямо сейчас.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Продукция некоторых их них выглядит как то, из чего можно начать пить чай и кофе прямо не отходя от стенда, работы других – больше напоминают арт-объекты. Но каждому из автором присущ свой стиль и, возможно, в будущем их работы тоже станут частью истории латвийского фарфора. Выставка продлится до 30 января.

Музей работает каждый день с 11:00 до 18:00 (понедельник – выходной).

Стоимость билета 3,5 евро (взрослый), 1,5 евро (школьники, студенты и пенсионеры).

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