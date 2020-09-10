Смилтене – идеальная возможность для однодневной поездки по Латвии на предстоящих выходных. Так почему бы туда не отправиться и не прогуляться по Старому парку?

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Старый парк, который находится в самом центре города, ухожен и благоустроен. В нем есть несколько пешеходных маршрутов, которые соединяются друг с другом, что гарантирует отличный отдых.

Несколько минут точно не хватит, чтобы обойти всю территорию, ведь сегодня здесь много красивых объектов. Водопад, променад озера Тепера, каскад прудов, качающийся мост и многие другие объекты.

Озеро Тепера образовалось, когда перегородили реку Абула. Раньше это озеро называлось Калнэзерс ("горное озеро") и его воды вращали водяное колеса, которое поднимало молот. Кстати, именно из-за большого молота ("āmurs") озеро имело и другое название — Эмурс.

В парке также можно найти различные скульптуры животных, которые расположились по краям дорожек и на деревьях. Также имеются детские игровые площадки, тренажерные залы, волейбольные площадки, теннисные корты и причал для лодок.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.