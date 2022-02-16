ФОТО. Сваи, птицы и удивительный восход солнца в Колке

Мыс Колка – одно из тех мест в Латвии, которое хорошо известно как жителям страны, так и приезжающим сюда туристам. Это место встречи: человека с природой, моря с землей и восхода с закатом.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Колка является самой отдаленной северной точкой Курземского полуострова, а Колкасрагс (Колкский мыс) — самым выраженным земляным мысом на латвийском побережье. В этом месте можно наблюдать за волнами двух морей — открытого Балтийского моря и Рижского морского залива. На днях на Колке побывал наш коллега и фотограф Карлис Дамбранс. Передаем ему слово:

"Я был уверен, что опоздаю. Первый румянец появился на небе за полтора часа до восхода солнца, когда я не проехал еще и половины пути. Однако на Колку я прибыл, когда солнце еще не взошло. Привязал фотоштатив к своей сумке и пошел на пляж. Горизонт, прямой как линейка, четко разделялся на две части — темно-синюю внизу и ярко-оранжевую вверху. Успел!

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

На выходных решил протестировать две вещи. Или даже три. Новый телефон, новый электромобиль и собственный сон. Для того, чтобы добраться до Колки до восхода солнца (а успел я впритык), мне пришлось встать в половине пятого. И еще минут пятнадцать потребовалось для того, чтобы зарядить машину.

Идея была проста – сделать несколько кадров со сваями старого пирса. Снимки с длинной выдержкой, потому что зима – все облачно, мрачно и темно. Но мне очень повезло: на Колке меня ждало почти чистое небо, спокойное море и яркое ярко-оранжевое солнце. А штатив, который я взял с собой, в итоге не пригодился, потому что при таком ярком свете о "медленных" кадрах можно было забыть.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Я знал, что концы старых свай в воде будут выглядеть красиво. Но, как я не ожидал чистого неба во время восхода солнца, так я не думал, что на сваях в этот момент будут сидеть бакланы. Целая стая птиц устроилась каждая на своем шесте и, как и я, ждала восхода солнца. Снимаю, снимаю, снова смотрю на часы – когда же там восход? – и именно в этот момент солнце встает над горизонтом. Но вместо того, чтобы чуть-чуть выглянуть за край, оно почти сразу выскользнуло полностью и светит нам с бакланами прямо в лицо. Я счастлив. Бакланы тоже наслаждаются моментом – ведь восход солнца значит, что после прохладной ночи можно будет погреться.

По соседству находится "новый" пирс. Конечно, на него я тоже должен попасть. В самом конце у него небольшой кран и фонари – и на них тоже устроились птицы. Я по-прежнему был единственным человеком вокруг – минуту назад от пляжа отъехала машина, сразу после лодки, которая ушла в море где-то вдалеке. Пофотографировав, я решаю вернуться к машине за термосом и бутербродами и позавтракать на берегу моря.

К сожалению, прогулка по пляжу быстро закончилась, потому что дальше идти стало невозможно – берега практически нет, он полностью размыт. А там, где сквозь волны еще виден песок, лежат десятки поваленных деревьев. Я продолжаю идти вдоль обрушившегося берега до тех пор, пока позволяет тропинка и мое собственное мужество.

Иду к мысу, вернее, к тому, что от него осталось. Его больше нет, есть только небольшой участок, все еще полный поваленных деревьев. Остатки каменной стены, которые когда-то находились на самом берегу, теперь расположены так далеко в море, что до них невозможно добраться. А деревянные мостки, которые когда-то вели от парковки к пляжу, сейчас обрываются прямо в море".

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

А для тех, кто устал от новостей и хочет просто полюбоваться на красивую Латвию - у нас есть Instagram!