ФОТО. Таинственные камни в Курземе: прогулка по природной тропе в Калтене

В Калтене, глубоко в густом лесу находятся крупнейшие в Латвии скопления больших камней — калвы. Их можно осмотреть, пройдя по природной тропе — по малому (900 м) или большому (1,5 км) кругу. В обоих случаях следует заложить как минимум час времени, поскольку стоит ознакомиться и с информацией на стендах, пишет Tūrismagids.

Чтобы добраться до калв, езжайте по Талсинскому шоссе до Калтене, а затем поверните в сторону от моря. По лесной дороге нужно проехать еще примерно километр. Там есть автостоянка, от которой начинается тропа.