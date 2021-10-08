ФОТО. "Тирели" — баня, превратившаяся в идиллический домик для отдыха
Foto: Privātais arhīvs

Мы живем в постоянной спешке и стрессе, именно поэтому так важно находить время для отдыха на природе. Идеальный вариант — отыскать красивое место с возможностью остаться там на ночь, ведь это поможет по-настоящему "перезагрузиться". Если вы хотите побыть ближе к природе и отдохнуть от повседневной жизни, дом отдыха Tīreļi — это отличный вариант.

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Дом отдыха "Тирели" (Tīreļi) находится в Мадонском районе, в Лиезерской волости, а управляет им Гунтис Аболиньш со своей семьей.

У этого дома старинная история. Когда-то он принадлежал деду Гунтиса Аболиньша, который, в память о событиях Первой мировой войны, назвал дом "Тирели". Как и многие жители Видземе, после войны он занялся сельским хозяйством и заботился как о доме, так и об окружающем ландшафте. Однако на смену идиллической и мирной сельской жизни пришли страхи репрессий и депортации, поэтому хозяева оставили свой ухоженный уголок земли и отправились в Земгале.

В советское время здесь жили колхозники, которым судьба дома была безразлична. Часть построек была снесена и, а другие пришли в негодность. В 1970-х годах это место отошло "Латвийскому радио и телевидению", которое и привело его в порядок. На живописном холме Видземе на берегу озера Уберис была оборудована охотничья база отдыха, которую "Латвийское радио и телевидение" использовало для собственных нужд. При поддержке властей собственности был дан второй шанс — сюда провели электричество и водоснабжение, проложили лесную дорогу и подвели телефонную линию.

И хотя сейчас здесь может ловить рыбу любой желающий, когда-то в озере Уберис такая возможность ​​только у членов ассоциаций охотников и рыболовов. На озере до сих пор стоит старая баня, где, согласно легенде, в неформальной атмосфере был основан Крестьянский союз Латвии - партия, которая до сих пор занимает свое место в политике Латвии.

ФОТО. "Тирели" — баня, превратившаяся в идиллический домик для отдыха
Foto: Privātais arhīvs

Сейчас дом "Тирели" снова превратился в загородное имение семьи Аболиньш. Гунтис рассказывает, что идея превратить старинную баню в место для ночлега появилась уже давно. "Моя жена сказала, что у нас есть все необходимое для приема гостей, но их негде было бы разместить. Поэтому, мы решили перестроить старинную баню, вместо того, чтобы строить что-то новое", — рассказывает Гунтис.

Гунтис говорит, что первый этап изменений дом пережил зимой 2019 года, когда были утеплены стены, следующие же работы в бывшей бане пришлись на весну и лето 2020 года. Одной из самых больших проблем был пол, который за долгие годы пришел в негодность — он был очень холодным, поэтому для обеспечения тепла его нужно было демонтировать и залить керамзит. Позже там положили новые доски. Чтобы добиться более эстетичного вида, Гунтис обжигал доски газовой горелкой, которая помогает подчеркнуть естественный рисунок дерева. Позднее таким образом обработали террасу и плот, на котором теперь можно кататься по озеру. Гунтис говорит, что такое обжигание досок защищает дерево от разрущения. В процессе реставрации по максимуму использовались натуральные материалы.

Гунтис рассказывает, что в бане есть комната с камином, где когда-то отдыхали охотники. Из окна открывается прекрасный вид на озеро, а внутри есть все удобства — душ и туалет. Следует отметить, что классической кухни в бане не будет, но здесь есть сковорода-вок, которую можно использовать на гриле, а также тостер, чайник и посуда.

ФОТО. "Тирели" — баня, превратившаяся в идиллический домик для отдыха
Foto: Privātais arhīvs

Кроме того, в бане есть терраса и площадка для гриля. На территории есть также черная баня. По словам Гунтиса, в будущем они бы хотели собрать средства на увеличение количества мест для ночлега и построить рядом с баней дом и благоустроить пруд.

Рядом с домом находится озеро Уберис, но, к сожалению, там нет удобного выхода к воде. Хозяева предоставляют лодки, а также построили плот, на котором можно кататься по озеру. Гунтис говорит, что гости смогут приезжать сюда и зимой, если озеро достаточно замерзнет и можно будет заниматься подледным ловом.

Ночлег в бане предусмотрен для двоих, но двуспальную кровать можно разделить на две односпальные. При необходимости гости могут получить раскладушку. Если вы планируете посетить дом отдыха "Тирели" большой компанией, кровати доступны и на втором этаже хозяйского дома, откуда открывается прекрасный вид на пруд с кувшинками. На втором этаже можно разместить до 10 человек.

ФОТО. "Тирели" — баня, превратившаяся в идиллический домик для отдыха
Foto: Privātais arhīvs

Несмотря на то, что дом отдыха расположен в отдалении от цивилизации, в его окрестностях нет недостатка в интересных достопримечательностях. Проезжая по извилистым гравийным дорогам, можно насладиться пейзажами Видземского нагорья. Одна из ближайших и самых выдающихся достопримечательностей — Цесвайнский замок с его романтическим парком, который находится примерно в 25 километрах от "Тирели".

Любители природы могут отправиться и посетить Гайзинкалнс, который находится в 10 километрах от "Тирели". По дороге в Ригу можно заехать и полюбоваться кувшинками в Вецпиебалге, а в Инеши посетить красивую усадьбу и магазин фарфора. Кроме того, недалеко от "Тирели" можно посетить фермерский рынок в Мадоне, усадьбу Юмурдас и острова на озере Кала.

Любители активного отдыха могут отправиться на велосипеде к озеру Асинсезерс — месту, окруженному древними легендами, а любители пеших прогулок могут прогуляться вдоль реки Огре. Эти походы можно совместить с сбором ягод и грибов в богатых лесах этого региона.

Подробнее о доме отдыха "Тирели" можно узнать в социальных сетях Facebook и Instagram.

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