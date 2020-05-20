ФОТО. Тогда и сейчас: как изменилось Гулбене за 100 лет

Время меняет все – людей, природу и, конечно, города. DELFI Тургид решил показать, как изменилось Гулбене за последние 100 лет, пройдя путь от небольшой деревеньки до города с населением в почти девять тысяч человек.

В XIX веке жителей здесь было, мягко говоря, немного. Чаще всего гости приезжали погостить в усадбу Вецгулбене, которая принадлежала барону Вульфу. Развиваться Гулбене (называвшееся тогда Шваненбург) стало после того, как в 1903 году через него прошла железнодорожная линия Стукманн-Валка. За пару десятков лет в деревеньке появились железнодорожная станция, школа, здание ссудо-сберегательного общества, множество жилых домов.

Население росло, поэтому в 1928 году Гулбене были предоставлены права города. С годами город изменился - самые старые здания были утеряны или восстановлены, посажены деревья и реконструированы улицы. Самые же большие изменения коснулись комплекса зданий усадьбы Вецгулбене – белый замок почти исчез, а остальные постройки находятся в совсем другом техническом состоянии.

А вот фотографии того, как выглядело Гулбене тогда (1920–1930 годы прошлого века) и сейчас (2020 год).