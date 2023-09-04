ФОТО: Только до конца сентября. Удивительные пейзажи на берегах Даугавы после снижения уровня воды на Плявиньской ГЭС
Foto: Privātais arhīvs

Высокий уровень воды Плявиньской ГЭС навсегда скрыл утес Стабурагc от посторонних глаз, но при понижении уровня воды все же можно увидеть многие природные богатства. Берега Даугавы и Персе становятся широкими, обнажая не только пни и камни старых деревьев, но и доломитовые скалы. Кроме того, можно увидеть и фундаменты руин средневекового замка Кокнесе.

Плявиньская ГЭС — одна из самых мощных гидроэлектростанций в Балтии, впервые запущенная в 1965 году. Ее строительство, в ходе которого были затоплены значительные территории, нанесло непоправимый ущерб природному и культурному наследию. Под водой остались Стабурагс, доломитовые скалы, водопад в нижнем течении реки Персес и многие другие природные богатства. Плявиньская ГЭС навсегда изменила ландшафт Кокнесе, но время от времени уровень воды снижается, открывая чудесные виды. Редко можно увидеть такой низкий уровень воды, как сейчас.

Да, Стабурагс уже не видно, а средневековые руины Кокнесского замка не возвышаются на 40 метров над местом слияния Даугавы и Персес, но по-прежнему можно увидеть все многообразие природы, которое в повседневной жизни скрыто могучими водами.

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