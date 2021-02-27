ФОТО. Тропа Вилкачу – новое место для прогулок около Тукумса
Foto: DELFI

Если на выходных вы планируете отправиться в Тукумс, то подумайте о том, чтобы прогуляться по тропе Вилкачу, которая была проложена здесь относительно недавно.

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Тропа Вилкачу, длиной неполных три километра, проложена около Тукумса, в лесах Раудас. Об этих лесах ходят различные легенды – в основном о курземских оборотнях. Да и, как говорят специалисты по туризму, в энергетическом смысле леса Раудас не отстают от известного Покайнского леса. Мистику этих лесов описал в своей книге "Kurzemes vilkaču nostāsti" теолог Ралфс Кокинс.

Рядом с тропой Вилкачу находится гора Ажа. Здесь тоже проложен маршрут — тропа горы Ажа. Те, кто забирался на эту гору, знают, что с нее можно увидеть Дурбский замок в Тукумсе. Поход окажется более продолжительным, если к этим обеим тропам вы отправитесь из Тукумса пешком, а не поедете на автомобиле к началу обоих маршрутов.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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