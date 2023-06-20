ФОТО: У смилтенского "Стоунхенджа" вновь расцвело целое поле с васильками

По мере приближения летнего солнцестояния поля Латвии превращаются в красочные ковры цветов. Маргаритки, васильки и яркие маки украшают зеленые просторы, словно яркие мазки цвета. У смилтенского Стоунхенджа поле васильков выглядит не только красиво, но и немного загадочно.

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Вот уже несколько лет подряд по мере приближения летнего солнцестояния социальные сети наполняются невероятно красивыми фотографиями из смилтенского Стоунхенджа, где на фоне грубых развалин амбара цветут нежные, но невероятно красочные васильки.

Смилтенский Стоунхендж расположен посреди открытого поля. Нет никаких особых указаний или чего-либо, говорящего о том, что это популярное место, поскольку официальной достопримечательностью оно действительно не считается. Руины – это не бывшая старинная усадьба или замок, а всего-навсего остатки сенного сарая, который сгорел во время пожара в конце XX века, оставив после себя только фундамент и части стен.

Добраться до смилтенского Стоунхенджа можно, набрав в Waze "Smiltenes Stonehenge", что приведет вас прямо к самой поляне. Смилтенский TIC при этом призывает быть ответственным при посещении сказочной поляны: "Не рвите васильки с корнями, а берите ножницы и режьте! Фотографируйте ответственно – не топчите прекрасные цветы".

Без сомнения, луг выглядит восхитительно в любое время суток. Но особенно атмосферным он будет, если вы отправитесь посмотреть на него ранним утром или на закате дня.