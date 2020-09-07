Билска – это небольшой населенный пункт в Смилтенском крае. А самый замечательный природный объект рядом с этим местом – озеро Билска, окрестности которого прекрасно подходят для пеших прогулок.

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К озеру легко подъехать, а машину можно оставить на парковке тут же рядом. Пешеходная тропа протянулась вокруг озера, опоясав почти весь водоем. Часть мостков отремонтирована и подходит для прогулок с детскими колясками. Прогуливаясь по ним, можно не только насладиться окружающими видами, но и найти чернику и клюкву.

Время от времени на тропе встречаются скамейки, у которых можно сделать небольшую остановку и отдохнуть. Кроме того, на берегу озера расположена обширная зона отдыха с ухоженной зоной для купания, а деревянные качели. Любители активного отдыха смогут воспользоваться волейбольной площадкой.

Foto: DELFI

В этом году окрестности Билского озера пополнились еще одной новинкой - почти 60-метровой тропой для босых ног, созданной из различных природных материалов.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.