ФОТО. Удивительный мир Гауди – в Digital Art House открылась новая выставка

С 29 января в Digital Art House пройдет иммерсивная выставка "Чудесный мир Гауди", посвященная известному архитектору Антонио Гауди. Это будет единственная возможность увидеть эту выставку в странах Балтии.

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Работы Гауди – пример одного из самых уникальных и отличительных архитектурных стилей. Его творения совершенно изменили лик Барселоны. Архитектурные решения Гауди называют "яркими, сумасбродными и веселыми, с углублением в религию". Семь его творений внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Создатели выставки предлагают зрителям "прогуляться" по улицам Барселоны: по парку Гуэль, в доль Дома Бальо, Башни Бельесгуард, дворца Гуэль, Дома Фигерас, Дома Мила, постоять под уличным фонарём на Королевской площади Барселоны. И, конечно, полюбоваться Храмом Святого Семейства – самым знаменитым и противоречивым творением Гауди.

Foto: Publicitātes foto

В арт-пространстве Digital Art House знаменитые работы Антонио Гауди будут представлены как увлекательное иммерсионное шоу в сопровождении испанской музыки.

"Наши постоянные гости уже знают, что выставки Digital Art House гарантируют 100% погружение в разворачивающиеся вокруг события, – рассказал директор Digital Art House Роман Морозов. – Надеемся, и на этот раз вы не будете разочарованы. Вы получите истинное удовольствие от восхитительных визуальных эффектов, ярких красок, красоты, гармонии и незаметно для себя поймете, что очутились в солнечной Барселоне. А дальше захватывающая дух архитектура, восхищающая смелостью форм, ослепительными красками, неожиданными решениями. Архитектура великого и загадочного Антонио Гауди".

"Величайшее свойство произведения искусства — гармония, которая в пластических искусствах рождается из света. Свет создает рельеф и украшает. Архитектура — это создание порядка света." — говорил сам Антонио Гауди.

Digital Art House находится по адресу улица Сколас 2, Рига.

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