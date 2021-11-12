ФОТО. Удивительный молельный дом исмерских старообрядцев в Лузнаве

Многие знают Латгалию как край голубых озер. Но не менее значима для этого региона и религия и церкви, подобных которым едва ли найдешь в другой части страны. Самой известной из них, безусловно, является Аглонская базилика. Но и кроме нее в Латгалии есть на что посмотреть. Например, молитвенный дом Исмерской старообрядческой общины.

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Первый молельный дом в Исмери был построен в 1862 году, но уже в 1887 году его закрыли, пишет latgale.travel. Проект нового храма в 1911 году разработал землемер из Резекне Николай Сергеев. В 1913-1914 годах его построили на месте старого здания и именно эта постройка, начала XX века, и сохранилась до наших дней. Стоит отметить, что церковь была построена на пожертвования прихожан. Они же пожертвовали и иконы. Службы в новом здании церкви начались в 1914 году.

В первой трети XX века на колокольне моленной было четыре колокола, три из них позже сняли. В настоящее время сохранился только один, изготовленный в Москве на фабрике П. М. Финажидского и подаренный братьями Иваном и Петром Петровыми.

Деревянная моленная имеет прямоугольный план, включающий молитвенное помещение и притвор с симметричными подсобными помещениями. В молитвенном зале имеются два боковых входа, каждое с крыльцом, которые в настоящее время не используются. Внутренние перегородки здания, вероятно, перестроены. Полигональная колокольня поднимается над крышей притвора, покрыта куполом и увенчана крестом. Восточная часть моленной акцентирована небольшой главой и крестом. Фасады моленной довольно богато украшены декором.

Левая часть иконостаса двухъярусная, в центре раньше находились четыре большие иконы, написанные в начале XX века (около 1912). Три из них были украдены в 2008 году, еще одна – в 2009 году (часть икон обнаружена в 2011 году в Эстонии). Это были оригинальные образцы работ местных иконописных мастерских и нетрадиционной иконографии. Такой ансамбль больших икон, написанных одновременно, в моленных Латгалии считается редкостью.

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