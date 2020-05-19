ФОТО. Укромное местечко: Дом для отдыха у озера Ладес, который открылся только в этом году

Гостевой домик Empagi, расположенный в Лимбажском крае, принял первых гостей только в феврале этого года. Кому принадлежит этот дом и что он предлагает?

Дом отдыха "Empagi" расположен в тихом месте, в лесу у озера Ладес. Руководят им Янис и Инга Павловичи. Идея о создании такого вот домика в лесу пришла им в голову около пяти лет назад, когда оба они провели ночь в палатке у озера. Романтический пикник на пешеходном мосту у озера, пение птиц и утренний туман над озером заставили пару задуматься о том, как было бы замечательно, если бы там можно было построить дом.

Эта идея приобрела конкретную форму спустя несколько лет, когда оба решили реализовать ее и передали проект "ЛИДЕР" в Службу поддержки села. Основным автором идеи был Янис, но проект реализовывали вместе. Янис отвечает за технические и финансовые вопросы, а Инга - человек, который общается с гостями, убирает дом и отвечает за экономическую сторону. "Реализация проекта была полна проблем и трудностей, но она закалила нас и дала нам возможность сделать что-то действительно классное. Все прошло даже лучше, чем планировалось", - сказала Инга.

Foto: Privātais arhīvs

"Думая о доме, мы знали, что он будет маленький и только один. Время от времени мы куда-нибудь ходим и ищем места, где можно спокойно отдохнуть. В итоге мы пришли к выводу, что таких мест мало. В основном встречаются большие гостевые дома или кемпинги, где много домов рядом, или морально устаревшие дома с низким уровнем комфорта, поэтому мы решили создать место, где дом будет только один, а его качество будет отвечать всем современным стандартам", - рассказывает Инга. Для этого пара выбрала место на берегу озера, в тихом лесу, гда живут только птицы.

При проектировании здания Павловичи не пытались создать архитектурный шедевр, поскольку главной идеей дома было помочь его гостям увидет красоту природы вокруг, не отказываясь от привычного комфорта. Хозяева также постарались сохранить все деревья вокруг – дом посажен между ними. Кроме того владельцы дома отдыха сознательно оставили нетронутыми окрестности – около дома нет цветников и растет обычная трава.



Foto: Privātais arhīvs

Empagi – небольшой дом, но в нем есть все необходимое для романтического отдыха на двоих или семьи до четырех человек. В доме также есть расположенная у больших окон гидромассажная ванна, в которой вы можете сидеть и наблюдать за природой или смотреть на камин. Гости также оценят уютную сауну с мягким паром. В свою очередь, сами владельцы с большим энтузиазмом относятся к теплой ванне на берегу озера, которая наполнена родниковой водой.

Кроме того, недалеко от дома проходит "Зеленая железная дорога" - старая и заброшенная железная дорога, которую год назад превратили в дорогу для велосипедстов и пешеходов. В планах Павловичей предлагать своим гостям летом велосипеды, а зимой – лыжи. Озеро же буквально "обязывает" предлагать посетителям лодки и SUP-доски, что хозяева намерены сделать в самом ближайшем будущем.

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