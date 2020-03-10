ФОТО. Уникальная деревянная усадьба Унгурмуйжа всего в 80 км от Риги

В Райскумской волости, всего в часе езды на машине от Риги, за могучими дубами и липами, скрывается алая деревянная усадьба Унгурмуйжа. Вообще-то первое поместье здесь возвели еще в XIV веке, и тогда оно называлось Orellen.

О расцвете имения можно говорить с того момента, когда оно перешло в собственность рода фон Кампенхаузенов. В окрестностях усадьбы уже тогда росли большие дубы. А парк и лес, которые мы видим сегодня, посадил Бальтазар фон Кампенхаузен. Со временем Унгурмуйжа превратилась в один из ярчайших образцов стиля барокко в Видземе. А сейчас оно так и вообще оказалось единственным подобного рода деревянным строением в Латвии, внутренние помещения которого столь богато украшены настенной росписью.

В парке также сохранилось одно из редких в Латвии строений парковой архитектуры XVIII века – небольшой павильон, который все чаще называют чайным домиком. Он был построен в 1753 году, а в 1978 году его отреставрировали.

Во время прогулки по окрестностям Унгурмуйжи вы увидите древние липы, дубы и ясени. В ухоженном лесу есть пруды. Природная тропа и Черный мостик приведут вас к каплице, где похоронены хозяева усадьбы и приближенные к ним люди.

Летом в Унгурмуйже традиционно проводят различные культурные и музыкальные мероприятия, а в выставочном зале усадьбы висят картины латвийских художников.

Фото: Гинта Ажука