ФОТО. Уникальная усадьба Блока в Торнякалнсе

Тургид продолжает рассказывать о потерянных и заброшенных усадьбах по всей Латвии, которые, пережив свои лучшие времена, сейчас находятся в плачевном состоянии. Одно из таких мест – усадьба Блока – расположено в одном из районов Риги – Торнякалнсе.

Усадьба Блока была построена с 1841 по 1843 годы, на окраине Елгавского шоссе, на земле трактирщика Бартеля Шейбе. Это единственная в Латвии усадьба с колоннадой галерейного типа, построенной в стиле классицизма. Это здание построил плотницких дел мастер Мендель и каменщик Нейманис. В это же время рядом было построено еще одно жилое здание, разбит сад.

В 1857 году усадьбу в свою собственность приобрел капитан Российской армии Эдуард Блок, чьим именем позже стали называть это поместье. В 1894 году в здании разместили аптеку, которая просуществовала здесь до 1937 года.

В 1900 — 1905 годах на территории усадьбы были возведены два небольших жилых домика. В 1930-е годы здание находилось в очень плохом состоянии, там проживал только владелец усадьбы Блока — Беншон.

Главное здание реставрировали в период с 1952 по 1954 год, а в 1963 году ее переделали для нужд библиотеки. После того, как библиотека отсюда съехала, здание пустовало и постепенно приходило в негодность. У него сменилось множество владельцев, и оно до сих пор ждет свой черед на реставрацию, когда оно снова сможет радовать местных жителей и прохожих своей элегантностью.

Учитывая тот факт, что в мире продолжает распространяться Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.