ФОТО: Уникальное место для ночлега — "Плавучий остров" на озере Мордангас

В Курземе на озере Мордангас появился уникальный искусственный "Плавучий остров", на котором стоит стеклянный дом, окруженный деревьями и водой. С середины июня новое место отдыха открыло свои двери для всех, кто хочет провести незабываемый и романтический отпуск. С острова открывается прекрасный вид на озеро и красочные закаты.

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О другом проекте Nepieradinātās naktsmītnes — зеркальном домике и ванне над рекой Амата можно прочитать здесь.

Дом и "Плавучий остров" построило творческое объединение Skudras Metropole в сотрудничестве с дизайнером компании Don't Panic Марцисом Зиеминьшем. "Мы проделали большую работу, проектируя остров и дом с нуля. Все сделано с учетом безопасности и стабильности.

Дизайн острова максимально минималистичен, у дома - классическая двускатная крыша. Кроме того, все вещи и мебель в доме были специально разработаны дизайнерами, чтобы гармонично вписать жилое пространство в контекст острова. Все в доме создает ощущение уюта и подчеркивает интимную привлекательность этого места.

Все электрические и бытовые устройства на острове работают на солнечной энергии. Кроме того, на "Плавучем острове" спрятаны QR-коды, с помощью которых туристы смогут узнать интересные истории, а также послушать сонату озера Мордангас.

"Везде, где мы строим новое и уникальное место для отдыха, мы интегрируем исторические факты в игры, придумываем кофейные ритуалы и особые условия проживания, чтобы максимально раскрыть очарование, историю и природные богатства каждого конкретного региона", — рассказывает создательница проекта Гундега Скудриня.

Foto: Jānis Vīksna

По словам Гундеги, каждая деталь, предмет интерьера, посуда и необычное жилье они придумывают самостоятельно. Особое внимание уделяется мелким нюансам — будь то экологически чистая зубная паста и порошок из хвойных иголок, или дизайн стульев с живым папоротником и стол в форме озера Мордангас с водой и моделями деревьев.

"Наша задача — подарить гостям новый опыт о достойном взаимодействии между человеком и природой. Мы рады, что можем создавать новые, беспрецедентные дизайнерские объекты и показывать посетителям необычные и красивые места в Латвии. Место для нашего нового проекта мы выбирали очень тщательно и посмотрели более 20 озер в Курземе. В итоге мы выбрали фантастическое озеро Мордангас, потому что почувствовали его особую энергию и были в восторге от его красоты. Выражаем особую благодарность Талсинскому самоуправлению за поддержку в создании проекта", — говорит Гундега.

"Плавучий остров" был создан в сотрудничестве с Талсинским самоуправлением и брендом кофе Paulig. Остров будет открыт для гостей до 15 сентября. Одновременно в домике на острове могут разместиться четыре человека. В течение дня на "Плавучем острове" можно принять участие в специальном кофейном ритуале и приготовить кофе Paulig, а также сыграть в викторину об озере Мордангас. По вечерам "Плавучий остров" превращается в уникальный ночлег, где два человека могут насладиться необычным видом на закат и звезды, присутствием природы и особой атмосферой озера.

В этом сезоне ночлег на острове забронировать уже невозможно, все места были раскуплены за один день, но у путешественников есть возможность посетить кофейные ритуалы, а также выбрать другие предложения на сайте nepieradinatasnaktsmitnes.lv. Отправляясь на один из ритуалов, стоит изучить сайт Nepieradinātās naktsmītnes, где собрана информация о расположенных недалеко от домика туристических объектах.

Гундега Скудриня отмечает, что "Плавучий остров" будет не последним экспериментальным проектом в серии Nepieradinātās naktsmītnes. Уже идет работа по созданию нового места отдыха в районе Кулдиги. Это будет зеркальный домик "Галерея природы", который, вероятно, построят этим летом. Чтобы не пропустить новости о других проектах компании Skudras metropole, следите за новостями на странице творческого объединения в Facebook.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.