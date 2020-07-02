ФОТО. Уникальное место для отдыха – зеркальный гостевой домик над рекой Амата

В нескольких метрах над рекой Амата находится уникальный коттедж из зеркал, отражающий окружающую природу. Подобного ему нет больше нигде в мире. Чтобы насладиться красотой реки Амата, послушать движение реки и щебетание птиц, в коттедже можно раздвинуть двери, а встроенное окно позволяет по ночам наблюдать за звездами. С 1 июля пилотный проект "Приключение в зеркальном домике" открыт для посетителей.

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Уникальный проект был создан Гундегой Скудриней, руководителем творческого объединения Skudras metropole и дизайнером компании Don't Panic Марцисом Зиеминьшем.

"Мир изменился, и мы с ним. Нам не нужно искать чудеса в мире, когда они находятся у нас перед самым носом. В Латвии множество природных богатств, уникальные природные пейзажи и неповторимое лето. Мы хотели создать проект, который объединял бы природу и человека. Проект создавался для людей, которые ищут единения с природой и готовы к новым впечатлениям. Этот домик подойдет для тех, кто хочет получить вдохновение, радость, насладиться чем-то удивительным. Для тех, кто не ищет комфорта, но хочет наслаждаться песнями птиц, рябью реки, волшебством леса. Здесь можно отдохнуть от ежедневной суеты и городских джунглей. Гостям домика мы предлагаем необычный кофейный ритуал, а самые смелые из них смогут насладиться удивительной ночной атмосферой", - говорит Гундега Скудриня.

Дизайнер Марцис Земиньш рассказывает, что уникальный дом сделан из зеркал, отражающих окружающую природу. Он расположен в нескольких метрах над рекой Амата, для которой характерны как берега из доломита, так и из песчаника. "Такой дом из зеркал над рекой нельзя найти больше нигде в мире. Мы гордимся тем, что смогли реализовать его самостоятельно, сочетая в себе навыки дизайнера, арбориста и альпиниста", - говорит Земиньш.

Зеркальный дом в Аматском крае доступен для посетителей с 1 июля по 31 августа. Днем здесь могут разместиться четыре человека одновременно, но ночным отдыхом насладиться смогут лишь двое. Больше информации здесь.