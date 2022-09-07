ФОТО. Уникальные хранители истории – дома старообрядцев в Прейльском крае

Латгалия известна своими голубыми озерами и белыми католическими церквями. Однако не менее интересными достопримечательностями являются молитвенные дома старообрядцев, которых в Прейльском уезде так много, что на их осмотр можно потратить целый день. Молитвенные дома имеют нетипичную архитектуру и увлекательную историю.

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Старообрядческий молельный дом в Москвино

Москвинская старообрядческая община известна с конца XVII века. Молельный дом был построен в 1877 году. До 1940 года община была одной из крупнейших сельских общин Латгалии - более двух тысяч верующих. Многие духовники вышли из прихода в Москвино. Здесь всегда были образованные и сильные певцы, которых приглашали служить в Рижскую Гребенщиковскую церковь.

На колокольне молельни в Москвино висит колокол с удивительной историей, под его звуки венчались известные люди. Например, создатель Московской картинной галереи Павел Третьяков и меценат Савва Мамонтов со своими невестами.

Foto: Līga Irbe

Молитвенный дом в Прейли

В Прейли молельня старообрядцев существовала уже в 1930-х годах. Это был небольшой деревянный дом с одной башней. С того времени и до наших дней сохранились только ворота, потому что в 1962 году церковь закрыли, а затем снесли. Однако в 1990 году была предложена и начала реализовываться идея строительства новой старообрядческой церкви в Прейли. 24 ноября 1996 года строительство было завершено, и церковь была освящена. Храм был построен на средства местной старообрядческой общины и благодаря частным пожертвованиям.

Foto: Preiļu TIC

Макаровский старообрядческий молитвенный дом

В 1905 году, когда местная старообрядческая община раскололась, был построен новый молитвенный дом. Автором проекта был городской землемер из Резекне. Молитвенный дом имеет непростую историю – его ограбили в 1937 году, а коллекция икон церкви со временем была утеряна.

Foto: Preiļu TIC

Скангельский старообрядческий молитвенный дом

Молитвенный дом находится недалеко от Риебини. Хотя официально старообрядческая община Скангели была зарегистрирована в 1907 году, имеются сведения о существовании общины уже во второй половине XVIII века. Храм был построен в период с 1932 по 1939 год, а автором проекта был резекненский архитектор Павел Павлов. К сожалению, молитвенный дом несколько раз был ограблен. Были украдены и святые образы, и медные кресты.

Foto: Foto: Preiļu TIC

Костиговский старообрядческий молельный дом

Церковь и молитвенный дом появились в 70-х годах XIX века, когда у духовника общины Скангели возникли разногласия с существующей церковью. Современный молитвенный дом был построен в 1921 году. На деревьях рядом с молитвенным домом также установлена металлическая ограда. Но посетителям не нужно беспокоиться о том, что территория огорожена, всех желающих приглашают осмотреть молельный дом.