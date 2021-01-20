ФОТО. Уникальный озерный замок Арайши открывается после реконструкции

В расположенном неподалеку от Цесиса Арайшском археологическом парке, начиная с конца октября прошлого года проходила реконструкция Арайшского озерного замка – необходимо было устранить повреждения, которые образовались как на самом замке, так и на прилегающей к нему территории. 6 января нынешнего года строительные работы, наконец-то, завершились и замок вновь стал доступен для посещения.

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Парк-музей Арайши был основан еще в 1983 году, когда после ряда археологических раскопок на этом месте было обнаружено характерное для Латвии озерное поселение.

За 10 полевых сезонов в 1965-69 и 1975-79 годах экспедицией Института истории Латвии под руководством Яниса Апалса были исследованы три четверти из 2500 кв.м. поселения и дорога к берегу. Эти раскопки и показали, что Арайши — латгальское поселение IX-X веков.

Поселение находилось на небольшом островке и было хорошо укреплено. Археологи называют такие поселения "озерными замками" и они были очень характерны для этого богатого на озера региона Латвии. Фундамент замка сохранился полностью, а позже археологи нашли около 145 жилых и хозяйственных построек.

Кроме озерного замка в Арайшском археологическом парке находятся развалины средневекового замка, а также реконструированная стоянка людей каменного и бронзового веков, расположенная на так называемом Девичьем острове – это название носит южная оконечность полуострова на озере Арайшу.

Озерный замок Арайши – единственная реконструкция укрепленной резиденции 8/9-10 веков в Европе. Легенды о затонувших в озерах замках существовали долгое время, и в XX веке работавшие на раскопках на озере Арайшу водолазы подтвердили правдивость этих рассказов: здесь были найдены глиняные сосуды, их осколки и другие старинные предметы. Для того, чтобы тщательнее исследовать объекты, скрытые водой, уровень озера был понижен на один метр, были насыпаны земляные валы, а подтекающую воду откачивали насосами.

Арайшский озерный замок приглашает семьи с детьми сыграть в игру "Тайны летающих озер", во время которой дети получат ответы на множество вопросов об археологических раскопках. Игра будет доступна в кассе Археологического парка на озере Арайши с 27 января.

К сожалению, из-за установленных на время пандемии ограничений, остается закрытым центр для посетителей, в котором с 1 июля 2020 года расположилась специальная экспозиция, при помощи которой можно подробнее узнать историю Яниса Апалса и его раскопок озерного замка.

Те же экспозиции, которые находятся на открытом воздухе, доступны для посещений. Чтобы уменьшить контакт между сотрудниками парка и гостями, перед визитом специалисты по туризму Аматского самоуправления рекомендуют приобрести электронный билет на сайте по продаже билетов Bezrindas.lv. Отправляясь в археологический парк на озере Арайши, мы приглашаем всех желающих ознакомиться с последней информацией о правилах безопасности в парке во время ситуации с Covid-19 ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.