ФОТО. Уникальный Стамериенский дворец в окружении двух озер

В Латвии, недалеко от границы с Эстонией, между городами Гулбене и Балви, находится уникальное в архитектурном смысле здание – яркий образец нео-ренессанса в Латвии – Стамериенский дворец, чем-то неуловимо напоминающий диснеевские замки.

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Возвели шикарное строение в первой половине XIX века по заказу хозяина имения барона Иоганна Готлиба фон Вольфа. В революцию 1905 года 90% поместий, находящихся на территории современной Латвии, было сожжено взбунтовавшимися крестьянами. Не обошла сия печальная участь и Стамериенский замок. Но через три года сын Иоганна Готлиба Борис восстановил дворец.

Кстати, Борис фон Вольф — внук участника войн с Наполеоном генерала Потемкина. Барон был высокообразованным человеком, изучал экономику в Дерптском университете, получил степень доктора философии. Борис трагически погиб в Петрограде сразу после Февральской революции. По одной из версий он был убит революционно настроенными железнодорожниками. После смерти Бориса поместье унаследовала его старшая дочь Александра.

Замку в какой-то мере повезло, ему посчастливилось не попасть в первую волну национализации. Но в 1939 году замок был национализирован. В Советское время в нем находились сельскохозяйственный техникум и колхозная контора. После восстановления независимости Латвии дворец какое-то время находился в запустении, иногда его пытались подлатать, но до комплексной реставрации дело не доходило вплоть до самого последнего времени. Лишь в самом конце 2019 года была закончена комплексная реконструкция поместья, включавшая в себя восстановление фасада здания, его кровли и окон.

Стамериенский замок окружен ландшафтным парком и двумя озерами: с запада – Стамериенас, а с северо-запада – Погас. Между собой озера соединены каналом, протекающим через замковый парк. Гордость парка – дубы Любви, о которых, как и полагается, сложена романтичная легенда. Садовник парка якобы влюбился в обещанную другому дочь барона. В день ее свадьбы он посадил два дуба и скрутил их вместе, показывая тем самым силу своей любви. Их можно увидеть и сейчас.

Плата за вход в замок составляет 3 евро для взрослых и 2 евро для школьников, студентов, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. В замке также есть туристический информационный центр, который предлагает услуги гида, информацию о возможностях отдыха в Гулбенском крае.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.