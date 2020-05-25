ФОТО. Усадьба Айзупес, в которой когда-то учили лесников

К сожалению, в Латвии можно найти довольно большое количество усадеб и поместий, величие которых сильно поблекло со временем, и надежд на его восстановление почти нет. Усадьба поместья Айзупес, расположенная в 20 километрах от Кандавы, принадлежит именно к этой категории.

Усадьба Айзупес является памятником архитектуры национального значения. Как пишет сайт Visitkandava.lv, усадьба Айзупес была построена на берегу реки Имула в 1820-1823 годах, когда поместьем владел Адольф Георг фон Хан. Примерно в 1830 году здесь был разбит парк, площадью 14 га, в котором посадили как местные, так и экзотические деревья и кустарники.

В усадебном комплексе также работали сырный завод, мельница, ликероводочный завод и кирпичная печь.

В 1939 году в Айзупе работала Циравская лесная школа, а с 1945 по 1985 год в Айзупе располагался лесохозяйственный техникум. В 1990-х годах поместье стало собственностью муниципалитета, однако позже перешло в частную собственность.

Вот небольшая фотопрогулка по территории усадьбы Айзупе:

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.