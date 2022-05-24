ФОТО. Усадьба Мерцендарбес, за которую герцог Курляндский когда-то 31 тысячу серебряных талеров получил

Когда-то мы слышим название местечка – Балдоне, то первое, что приходит в голову – это знаменитый Балдонский санаторий, который когда-то был крупнейшим в Российской империи, а сейчас носит статус самой известной "заброшки" Латвии. Но в Балдоне есть не только он. Совсем неподалеку от бывшего Балдонского курорта и Сиреневого парка расположилась усадьба Мерцендарбес, принадлежавшая тому же самому барону фон Ливену, которого можно считать родоначальником знаменитого курорта.

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В исторических источниках Мерцендарбеc встречается аж с середины XIII века, когда эти земли принадлежали еще Рижскому архиепископству. Возможно, это название происходит от слов первых жителей: "мерц" – март и "дорф" – деревня на старонемецком. До 1686 года поместье принадлежало роду Пфелицер-Франк, а после его выкупил герцог Курляндский. Следующие 100 лет усадьба являлась герцогским поместьем герцога Курляндского.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

В конце XVIII века усадьбу у курляндского герцога Петера выкупил Фридрих Георг фон Ливен, уплатив за нее 31 тысячу серебряных талеров. Тогда усадьба представляла собой одноэтажный бревенчатый дом с соломенной крышей, двумя печами и свинцовыми оконными рамами. Рядом с домом располагались пивоварня, каретник, несколько сараев, кузница и другие хозяйственные постройки.

Однако истинной ценностью, которую приобрел фон Ливен, была принадлежащая поместью земля на четыре тысячи акров или полторы тысячи гектаров с полями, лесами, озерами, прудами, тремя трактирами и 22 фермами. Старое здание перестроили за счет надстройки второго этажа и боковых флигелей, появились парадные залы. Именно поэтому усадьба имеет необычную планировку. Усадьба принадлежала роду фон Ливена до проведения аграрной реформы в 1920 году.

До 1939 года хозяева неоднократно менялись, пока, в конце концов, в Мерцендарбеc не открыли просуществовавший до 2012 года детский дом. Во время его работы вносились изменения в окружающую среду усадьбы. В 1970-е годы в непосредственной близости от поместья было построено несколько типовых жилых домов для служащих.

Исторический вид главного фасада здания сохранился, утратив лишь аркаду на втором этаже левого крыла. Гордостью усадьбы являются дубовые входные двери XVIII века в стиле рококо, обновленные в 2001 году и внесенные в список памятников искусства государственного значения. Также были восстановлены декоративная роспись внутренних стен, вестибюль с вековой плиткой на первом этаже, дубовые лестницы и перила. Самые красивые помещения расположены на втором этаже здания – это и Банкетный зал, и бывший салон, и кабинет барона Ливена, ныне – выставочный зал музея Балдоне.

Foto: Zane Ulmane

Парк усадьбы и каменный стол напротив входа сохранили первозданный вид. К самой усадьбе ведет красивая липовая аллея, длиной 800 метров, посаженная в конце XIX века семейством фон Ливенов и внесенная в список особо охраняемых природных территорий. Старинные липы встречаются также и в парке усадьбы.

Кроме того, усадьба Мерцендарбеc является отправной точкой 10-километрового туристического маршрута военного наследия в районе Балдоне.