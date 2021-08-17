ФОТО. Усадьба Шлокенбека, где когда-то находилась самая большая винокурня в Тукумском приходе

Ансамбль усадьбы Шлокенбека - один из самых уникальных культурных памятников Латвии, впервые был упомянут в 1484 году. Это один из редких примеров укрепленных средневековых усадеб в Прибалтике и единственный в Латвии, сохранившийся до наших дней.

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Территория поместья поначалу была довольно большой, но очень простой – с четырех сторон возвышались мощные крепостные стены. До наших дней сохранилась только западная стена, толщина которой достигает одного метра.

За свою долгую историю усадьба несколько раз перестраивалась и дополнялась новыми постройками, потеряв в итоге все свое оборонительное значение. На протяжении 400 лет в поместье успели похозяйничать восемь родов немецких баронов, причем каждый из них прибавлял к внешнему виду усадьбы что-то свое.

В 1688 году были сооружены Северные и Южные ворота. Позднее – мансарды и новые амбары. После Северной войны резко вырос спрос на сельхозпродукцию – центр поместья переделали под нужды сельского хозяйства.

Примерно в это же время в поместье построили собственную винокурню и пивоварню. Причем прибыль от торговли водкой (ее экспортировали) была настолько велика, что позволяла содержать не только усадьбу Шлокенбека, но и замок Дурбес. Плюс постоянно возводить в усадьбе новые постройки вроде мельницы или школы.

В начале XX века имение было национализировано и разделено на несколько частей. Это было самым "темным" временем для усадьбы, поскольку у нее не было одного хозяина, который бы позаботился о ее сохранении.

В 1920 году оно было передано Тукумскому лесничеству, еще позже – дорожному управлению. В конце 90-х в поместье начались восстановительные работы и в него перевезли единственную в Латвии экспозицию музея дорог. Экспонаты музея рассказывают об истории строительства дорог и дорожной техники в Латвии.

Кроме того, в 400-летнем погребе поместья Шлокенбека можно попробовать вина, изготовленные виноделами из Курземе. Дополнительно о времени работы усадьбы можно узнать ЗДЕСЬ.

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